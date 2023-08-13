«Енисей» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор гола

Авторами голов стали Егор Иванов и Виталий Стежко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Нефтехимик 2:0
Голы: 1:0 Егор Иванов (22'), 2:0 Виталий Стежко (66') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Виталий Стежко Нефтехимик: Артём Голубев, Константин Базелюк, Алексей Бердников, Роман Денисов, Султан Джамилов, Вагиз Галиулин, Алексей Герасимов, Давид Кокоев, Павел Котов, Максим Шоркин, Богдан Зорин Предупреждения: Роман Денисов (45+1'), Вячеслав Бардыбахин (47'), Алексей Герасимов (51'), Максим Петров (71'), Александр Канаплин (75')
У «Енисей» десятое место в турнирной таблице и шесть очков. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке с четырьмя баллами.