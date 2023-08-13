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    «Енисей» переиграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

    «Енисей» — «Нефтехимик»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче 5-го тура Первой лиги России «Енисей» дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Авторами голов стали Егор Иванов и Виталий Стежко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Нефтехимик 2:0
    Голы: 1:0 Егор Иванов (22'), 2:0 Виталий Стежко (66') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Виталий Стежко Нефтехимик: Артём Голубев, Константин Базелюк, Алексей Бердников, Роман Денисов, Султан Джамилов, Вагиз Галиулин, Алексей Герасимов, Давид Кокоев, Павел Котов, Максим Шоркин, Богдан Зорин Предупреждения: Роман Денисов (45+1'), Вячеслав Бардыбахин (47'), Алексей Герасимов (51'), Максим Петров (71'), Александр Канаплин (75')

    У «Енисей» десятое место в турнирной таблице и шесть очков. «Нефтехимик» находится на 16-й строчке с четырьмя баллами.

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