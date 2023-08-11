«Урал» — «Спартак»: счет матча 3:2, обзор голов

Красно-белые уступили со счетом 2:3.
У хозяев голы забили Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. В составе московского клуба отличились Тео Бонгонда и Александр Соболев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Спартак 3:2
Голы: 1:0 Даниэль Мишкич (45+2'), 1:1 Тео Бонгонда (54'), 1:2 Александр Соболев (81'), 2:2 Андрей Егорычев (90'), 3:2 Эрик Бикфалви (90+4') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев, Даниэль Мишкич, Тимур Аюпов, Кики, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов, Александр Юшин Спартак: Илья Свинов, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Александр Соболев (28'), Александр Юшин (38'), Мингиян Бевеев (44'), Schettine G. (68'), Силвие Бегич (87'), Георгий Джикия (88'), (90+6'), Даниил Хлусевич (90+7') Удаление: (90+6')