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    В «Ростове» высказались о ситуации с Норманном. В клубе считают действия игрока незаконными

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    «Ростов» сделал заявление по поводу недавнего решения полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракт с «Динамо» в одностороннем порядке.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. Соглашение норвежца с московским клубом рассчитано до конца августа текущего года.

    Ранее стало известно, что Норманн решил досрочно покинуть «Динамо» в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны.

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    • «На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с "Ростовом".

    Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.

    В настоящий момент мы контактируем с "Динамо" и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», — приводит «Матч ТВ» заявление «Ростова».

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