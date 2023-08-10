В «Ростове» высказались о ситуации с Норманном. В клубе считают действия игрока незаконными

сделал заявление по поводу недавнего решения полузащитникарасторгнуть контракт св одностороннем порядке.

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. Соглашение норвежца с московским клубом рассчитано до конца августа текущего года.

Ранее стало известно, что Норманн решил досрочно покинуть «Динамо» в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны.

«На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с "Ростовом".

Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.

В настоящий момент мы контактируем с "Динамо" и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», — приводит «Матч ТВ» заявление «Ростова».