Гендиректор «Динамо»: Норманн жил возле «Москва-Сити», но от релокации отказался

Генеральный директор «Динамо»высказался о желании полузащитникапокинуть клуб.

Ранее стало известно, что Норманн решил расторгнуть контракт с «Динамо» в одностороннем порядке в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны.

«Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и "Ростов" будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении.

Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».