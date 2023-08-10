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    Гендиректор «Динамо»: Норманн жил возле «Москва-Сити», но от релокации отказался

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    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о желании полузащитника Матиаса Норманна покинуть клуб.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Ранее стало известно, что Норманн решил расторгнуть контракт с «Динамо» в одностороннем порядке в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны.

    «Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался.

    Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и "Ростов" будем отстаивать свои интересы.

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    • Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении.

    Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

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