Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Главный тренер «Локомотива»рассказал, почемуне смог сыграть в матче против(1:0) во втором туре группового этапа Кубка России.

«Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим.

Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова пресс-служба «железнодорожников».

Дзюба провел в текущем сезоне четыре матча, в которых забил один мяч.

В четвертом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет 12 августа, начало — в 15:00 мск.