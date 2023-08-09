ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 13:00
    • Клуб Роналду хочет подписать защитника «Ман Сити»
  • 12:33
    • Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы
  • 12:23
    • «Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за полузащитника «Вест Хэма»
  • 12:08
    • «Вест Хэм» согласовал с «МЮ» трансфер Магуайра
  • 11:47
    • «Сочи» арендовал защитника юниорской сборной Нигерии
    Все новости спорта

    Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему Артем Дзюба не смог сыграть в матче против «Рубина» (1:0) во втором туре группового этапа Кубка России.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим.

    Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова пресс-служба «железнодорожников».

  • Время избавляться от Дзюбы. ЦСКА блестяще сыграл на слабых местах «Локо»
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в столичном дерби
  • 06/08/2023

    • Дзюба провел в текущем сезоне четыре матча, в которых забил один мяч.

    В четвертом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов». Матч пройдет 12 августа, начало — в 15:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Динамо» обуздать «быков»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Бенфика» заберет Суперкубок Португалии?
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» реабилитируется за поражение?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сепси — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры