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    Мостовой: Меня не удивило поражение «Зенита»

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    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что его не удивила победа «Динамо» над «Зенитом» (3:2) в гостевом матче третьего тура РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Еще до поражения от "Динамо", два‑три тура назад я говорил, что "Зенит" будет испытывать проблемы.

    Не знаю, кто‑то слушает мое мнение вообще? С уходом Малкома, Вендела "Зенит" будет испытывать проблемы.

    Я удивился, что в матче с "Динамо" Вендел появился и вышел на поле. Видно, что он не в форме, при этом он был одним из лучших на поле, когда появился во втором тайме. И голевую отдал. Уровень, конечно, высокий у него.

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    • Здорово для "Зенита", что Вендел остался. Но "Зенит" все равно испытывает проблемы, они уже нервничают, а другие команды могут пользоваться этим. Я думал, что в матче с "Динамо" будет ничья, но в итоге петербуржцы еще и пропустили в конце матча. Так что меня не удивило это поражение Зенита», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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