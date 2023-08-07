Мостовой: Меня не удивило поражение «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Россиипризнался, что его не удивила победанад(3:2) в гостевом матче третьего тура РПЛ.

«Еще до поражения от "Динамо", два‑три тура назад я говорил, что "Зенит" будет испытывать проблемы.

Не знаю, кто‑то слушает мое мнение вообще? С уходом Малкома, Вендела "Зенит" будет испытывать проблемы.

Я удивился, что в матче с "Динамо" Вендел появился и вышел на поле. Видно, что он не в форме, при этом он был одним из лучших на поле, когда появился во втором тайме. И голевую отдал. Уровень, конечно, высокий у него.

Здорово для "Зенита", что Вендел остался. Но "Зенит" все равно испытывает проблемы, они уже нервничают, а другие команды могут пользоваться этим. Я думал, что в матче с "Динамо" будет ничья, но в итоге петербуржцы еще и пропустили в конце матча. Так что меня не удивило это поражение Зенита», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».