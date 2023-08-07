Бывший администратор «Спартака»: Хочется увидеть Рябчука в деле

Бывший администратор московского «Спартака»высказался о переходе в стан красно-белых защитника «Олимпиакоса»

«Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нём. "Спартаку" нужен хотя бы ещё один защитник, чтобы создать конкуренцию.

Олег — молодой парень, посмотрим на него. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше. Вот "Зенит" перехватил Эраковича, но он пока тоже не произвёл впечатления — пропустили три от "Динамо". Поэтому трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Рябчук играл в чемпионате Греции? Считаю, что РПЛ статуснее», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

«Спартак» в трех турах нового сезона РПЛ набрал 9 очков.