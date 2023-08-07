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    Бывший администратор «Спартака»: Хочется увидеть Рябчука в деле

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    Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о переходе в стан красно-белых защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

    Олег Рябчук
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    Олег Рябчук

    «Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нём. "Спартаку" нужен хотя бы ещё один защитник, чтобы создать конкуренцию.

    Олег — молодой парень, посмотрим на него. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше. Вот "Зенит" перехватил Эраковича, но он пока тоже не произвёл впечатления — пропустили три от "Динамо". Поэтому трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Рябчук играл в чемпионате Греции? Считаю, что РПЛ статуснее», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

    «Спартак» в трех турах нового сезона РПЛ набрал 9 очков.

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