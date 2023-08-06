Спортдиректор «Локомотива» заявил, что отпустит Пиняева только если поступит «сумасшедшее» предложение

Спортивный директоррассказал, при каких условиях «железнодорожники» могут отпустить нападающего командыв другой клуб.

«Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву», — сказал Ульянов «СЭ».

Пиняев пополнил состав «Локомотива» в январе 2023 года. С этого момента 18-летний форвард провел 16 матчей за московскую команду, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Вердера» ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу трансфера защитника Наира Тикнизяна.