«МЮ» готовит предложение «Баварии» по Горецке

Полузащитник «Баварии»может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

По информации источника, английский клуб готовит предложение по 28-летнему немцу. Кроме того, на него претендует «Ювентус».

Ранее сам футболист заявил, что намерен продолжить играть за мюнхенцев, но ситуацию мог изменить азиатский тур «Баварии», в ходе которого Горецка ни разу не вышел на поле в стартовом составе.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.