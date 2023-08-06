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    «МЮ» готовит предложение «Баварии» по Горецке

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    Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

    Леон Горецка
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    Леон Горецка

    По информации источника, английский клуб готовит предложение по 28-летнему немцу. Кроме того, на него претендует «Ювентус».

    Ранее сам футболист заявил, что намерен продолжить играть за мюнхенцев, но ситуацию мог изменить азиатский тур «Баварии», в ходе которого Горецка ни разу не вышел на поле в стартовом составе.

    Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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