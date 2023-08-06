Гендиректор «Рубина» высказался о разгромном поражении в матче со «Спартаком»

Генеральный директорзаявил, что не печалится после разгромного поражения в матче РПЛ со(1:4).

«Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведём разбор с тренерским штабом: будут сделаны определённые выводы.

Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда "Рубин" побеждал в гостях у "Барселоны" со счётом 2:1.

Наверное, в "Барселоне" недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации», — сказал Айбатов Чемпионату.

На старте сезона «Рубин» еще ни разу не выиграл. Казанцы дважды сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а в матче против «Спартака» команда и вовсе провалилась, проиграв 1:4.