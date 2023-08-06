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    Гендиректор «Рубина» высказался о разгромном поражении в матче со «Спартаком»

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    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что не печалится после разгромного поражения в матче РПЛ со «Спартаком» (1:4).

    «Рубин» — «Спартак»
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    «Рубин» — «Спартак»

    «Кто же может быть доволен таким результатом? Понятно, что недовольны. Проведём разбор с тренерским штабом: будут сделаны определённые выводы.

    Нет печали от поражения. О какой печали может идти речь? Это футбол. Я думаю, что многие из вас помнят времена, когда "Рубин" побеждал в гостях у "Барселоны" со счётом 2:1.

    Наверное, в "Барселоне" недолго грустили по этому поводу, да? Так и в нашей ситуации», — сказал Айбатов Чемпионату.

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    • На старте сезона «Рубин» еще ни разу не выиграл. Казанцы дважды сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а в матче против «Спартака» команда и вовсе провалилась, проиграв 1:4.

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