«Рубин» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 3-го тура РПЛна выезде разгромил. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей.

Первый тайм завершился вничью 1:1. У «Спартак» забил Тео Бонгонда, а за «Рубин» отметился Угочукву Иву.

В тайме втором Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес довели дело до разгромной победы гостей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Спартак 1:4 Голы: 0:1 Тео Бонгонда (19'), 1:1 Угочукву Иву (39'), 1:2 Хесус Медина (59'), 1:3 Михаил Игнатов (67'), 1:4 Квинси Промес (73') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Марат Апшацев, Александр Зотов, Угочукву Иву, Илья Рожков, Мирлинд Даку, Джоэль Фамейе Спартак: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Джоэль Фамейе (24'), Даниил Хлусевич (35'), Угочукву Иву (72'), Виталий Лисакович (84'), Алексей Грицаенко (90+1')

У «Спартака» 3-я победа подряд на старте сезона. Он набрал 9 очков и находится на вершине таблицы. «Рубин» с 2 баллами идет 10-м.