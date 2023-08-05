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    «Спартак» одержал крупную победу над «Рубином»

    «Рубин» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде разгромил «Рубин». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей.

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    Первый тайм завершился вничью 1:1. У «Спартак» забил Тео Бонгонда, а за «Рубин» отметился Угочукву Иву.

    В тайме втором Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес довели дело до разгромной победы гостей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Спартак 1:4
    Голы: 0:1 Тео Бонгонда (19'), 1:1 Угочукву Иву (39'), 1:2 Хесус Медина (59'), 1:3 Михаил Игнатов (67'), 1:4 Квинси Промес (73') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Марат Апшацев, Александр Зотов, Угочукву Иву, Илья Рожков, Мирлинд Даку, Джоэль Фамейе Спартак: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Джоэль Фамейе (24'), Даниил Хлусевич (35'), Угочукву Иву (72'), Виталий Лисакович (84'), Алексей Грицаенко (90+1')

    У «Спартака» 3-я победа подряд на старте сезона. Он набрал 9 очков и находится на вершине таблицы. «Рубин» с 2 баллами идет 10-м.

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