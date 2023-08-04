«Фейеноорд» — ПСВ: счет матча 0:1, обзор гола

В матче за Суперкубок Нидерландоводержал победу надсо счетом 1:0.

На 79-й минуте поединка голом отметился Ноа Ланг с передачи Исмаэля Сайбари.

Футбол. Нидерланды. Суперкубок Фейеноорд — ПСВ 0:1 Гол: 0:1 Ноа Ланг (79') Фейеноорд: Юстин Бейло, Маркус Хольмгрен-Педерсен (Thomas Van Den Belt, 83'), Лютсхарел Гертрейда, Давид Ганцко, Квилиндсхи Хартман (Маркос Лопес, 73'), Матс Виффер, Рамиз Зерруки, Алиреза Джаханбакш, Калвин Стенгс (Yankuba Minteh, 62'), Игор Пайшао (Явайро Дилросун, 72'), Сантьяго Хименес (Квинтен Тимбер, 62') ПСВ: Ноа Ланг (Анвар Эль-Гази, 87'), Люк де Йонг (Рикардо Пепи, 73'), Жоан Бакайоко (Йорбе Вертессен, 87'), Джой Веерман, Isaac Babadi (Исмаэль Сайбари, 73'), Ибраим Сангаре, Патрик ван Анхольт, Оливье Боскальи, Рамальо, Джордан Тезе, Вальтер Бенитес Предупреждения: Тимон Велленройтер (54'), Жоан Бакайоко (54'), Лютсхарел Гертрейда (86'), Ноа Ланг (86'), Джой Веерман (86')

Таким образом, ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов. Всего ПСВ в 14-й раз стал обладателем Суперкубка страны. Команда является рекордсменом по этому показателю в Нидерландах.