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    «ПСЖ» успел активировать опцию выкупа Дембеле за 50 млн евро

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    Усман Дембеле в ближайшие дни покинет «Барселону» и перейдет в «Пари Сен-Жермен».

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    По информации L`Equipe, «ПСЖ» успел активировать опцию выкупа французского вингера за 50 миллионов евро, которая действовала до 31 июля.

    С первого августа сумма отступных за Дембеле увеличивалась в два раза.

    Источник отмечает, что парижский клуб оформит переход 26-летнего игрока уже на этой неделе.

    Журналист Мохамед Бухафси утверждает, что Дембеле станет игроком «ПСЖ» в ближайшие три дня.

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  • 29/07/2023

    • Ранее сообщалось, что Дембеле уже согласовал контракт с «ПСЖ».

    В прошедшем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

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