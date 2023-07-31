ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — ЦСКАБенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями
    Все новости спорта

    Дембеле дал согласие на переход в «ПСЖ»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время перейдет в «Пари Сен-Жермен», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По данным источника, Дембеле уже согласовал с парижским клубом пятилетний контракт.

    «ПСЖ» уже отправил «Барселоне» официальное письмо, чтобы проинформировать о своем желании выкупить французского футболиста.

    Испанские СМИ также отмечают, что до конца июля «ПСЖ» может выкупить Дембеле за 50 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с каталонским клубом в качестве отступных.

    Но даже в том случае, если сделку не удастся оформить в последний день июля, «ПСЖ» все равно постарается приобрести 26-летнего вингера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • «Алания» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Свифт Эсперанж — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Будучность — Струга
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры