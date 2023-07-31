Дембеле дал согласие на переход в «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время перейдет в «Пари Сен-Жермен», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Дембеле уже согласовал с парижским клубом пятилетний контракт.

«ПСЖ» уже отправил «Барселоне» официальное письмо, чтобы проинформировать о своем желании выкупить французского футболиста.

Испанские СМИ также отмечают, что до конца июля «ПСЖ» может выкупить Дембеле за 50 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока с каталонским клубом в качестве отступных.

Но даже в том случае, если сделку не удастся оформить в последний день июля, «ПСЖ» все равно постарается приобрести 26-летнего вингера.