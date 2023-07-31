Луис Суарес: Мечтаем с Месси вместе завершить карьеру

Нападающий «Гремио»признался, что хочет завершить карьеру в одной команде с

«Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за "Барселону", мы это уже планировали. А потом я перешел в "Атлетико", а он — в "ПСЖ".

Мы мечтали и разговаривали о том, что после "Барселоны" мы отправимся в США, но этого не случилось. Теперь он решил отправиться туда.

Как вы видите, Месси выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», — приводит слова уругвайца GOAL.

Ранее сообщалось, что Суарес договорился с «Гремио» о расторжении контракта в конце года. После этого он может стать игроком «Интер Майами».