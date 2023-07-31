ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джастин ГейджиСупер нокауты Гейджи и Льюиса, волевая победа Перейры. Обзор карда UFC 291
  • 11:40
    • «Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо «Ювентуса»
  • 11:14
    • «Зенит» может подписать защитника «Кайрата»
  • 10:11
    • Дембеле дал согласие на переход в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Луис Суарес: Мечтаем с Месси вместе завершить карьеру

    Футбол Интер Майами MLS Латинская Америка Барселона
    Нападающий «Гремио» Луис Суарес признался, что хочет завершить карьеру в одной команде с Лионелем Месси.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы с Месси мечтаем завершить карьеру вместе. Играя за "Барселону", мы это уже планировали. А потом я перешел в "Атлетико", а он — в "ПСЖ".

    Мы мечтали и разговаривали о том, что после "Барселоны" мы отправимся в США, но этого не случилось. Теперь он решил отправиться туда.

    Как вы видите, Месси выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент возможность поиграть за один клуб еще появится», — приводит слова уругвайца GOAL.

    Ранее сообщалось, что Суарес договорился с «Гремио» о расторжении контракта в конце года. После этого он может стать игроком «Интер Майами».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • «Алания» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Карацев — Панну
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кресси — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры