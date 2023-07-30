«Химки» обыграли «Нефтехимик», «Ленинградец» и «Родина» сыграли вничью

Состоялись очередные матчи 3-го тура Первой лиги России.

«Химки» на выезде победили «Нефтехимик» со счетом 1:0. Победный гол в составе подмосковной команды на 87-й минуте с пенальти забил полузащитник Хетаг Хосонов.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Химки 0:1 Гол: 0:1 Хетаг Хосонов (пенальти) (87') Нефтехимик: Артём Голубев, Константин Базелюк, Алексей Бердников, Роман Денисов, Вагиз Галиулин, Алексей Герасимов, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Аршак Корян, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Амир Мохаммад, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Олег Исаенко (50'), Volkov Z. (66'), Роман Денисов (85'), (90+4')

«Ленинградец» и «Родина» сильнейшего не выявили. Матч закончился со счетом 1:1.

Футбол. Россия. ФНЛ Ленинградец — Родина 1:1 Голы: 1:0 Zhironkin V. (4'), 1:1 Амур Калмыков (25') Ленинградец: Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Ilyin S., Kaptilov V., Андрей Хитяев, Kostin S., Sukhanov E., Yakovlev A., Zhironkin V. Родина: Алексей Городовой, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Александр Клещенко, Алан Чочиев, Кирилл Колесниченко, Заурбек Плиев, Иван Тимошенко, Максим Турищев Предупреждения: Bachinski M. (28'), Yakovlev A. (36'), Kaptilov V. (71'), Илья Камышев (86'), Алан Чочиев (90+2'), Исламжан Насыров (90+4')

В составе ленинградцев отличился Виталий Жиронкин, а за москвичей забил Амур Калмыков.