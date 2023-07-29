Капитан «ПСЖ» готов перейти в команду Роналду

Защитник «Пари Сен-Жермен»в ближайшее время может стать игроком

По информации журналиста Руди Галетти, капитан «ПСЖ» дал согласие на переговоры с саудовским клубом.

Источник отмечает, что «Аль-Наср» уже сделал официальные предложения и бразильскому футболисту, и парижскому клубу.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» недовольно словами Маркиньоса в поддержку Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку на турне по Японии.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.