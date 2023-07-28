«ПСЖ» может продать Маркиньоса

«ПСЖ» рассматривает возможную продажу, сообщает Sports Zone.

По информации издания, руководство клуба недовольно словами капитана в поддержку форварда Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку на турне по Японии.

Отмечается, что «ПСЖ» не будет выставлять Маркиньоса на трансфер, но не будет препятствовать уходу капитана команды, если по нему поступит приемлемое предложение.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и результативную передачу.