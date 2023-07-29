начнут матч в 16:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 29.07.2023.

Последний матч между собой: Астана — Кызыл-Жар 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кызыл-Жар» — «Астана». Коэффициент ставки — 2.10.

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