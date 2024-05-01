«Каролина»
Путь к плей-офф: По ходу непростого на первых этапах регулярного сезона команда из Роли сумела навязать борьбу «Рейнджерс» не только за лидерство на Востоке, но и за Президентский Кубок.
Однако решающие матчи ньюйоркцы провели эталонно, а «Каролина» вынуждена была смириться с ролью второй в конференции. В 82 встречах она набрала 111 очков и на 3 балла отстала от «Рейнджерс».
Последние матчи: Кубковый раунд против одного из слабейших участников плей-офф команда Рода Бриндамора начала как полагается — добилась трех побед подряд, включая 2:3 на Лонг-Айленде.
Но снять все вопросы в игре №4 «Харрикейнз» не удалось: несмотря на бодрое начало в их исполнении, встреча дошла до овертаймов. Последнюю в этом матче шайбу гости пропустили в начале второго дополнительного периода (2:3 ОТ).
Не сыграют: В пятом матче «Каролине» не поможет Йеспер Фаст, под вопросом участие Бретта Песке.
Состояние команды: Во второй гостевой встрече «Каролина» сыграла вполсилы, надеясь, что соперник сам отдаст результат. Однако на домашнем катке «Харрикейнз», вероятно, пересмотрят свое отношение к этому противостоянию и сделают правильные выводы.
«Айлендерс»
Путь к плей-офф: От первого и до последнего матча ньюйоркцы с Лонг-Айленда не могли позволить себе расслабиться в контексте борьбы за выход в Кубок Стэнли.
Тем не менее 94 набранных очка помогли «Айлендерс» добиться, пожалуй, главной реальной цели на текущий сезон. В таблице Восточной конференции они расположились на седьмой позиции, опередив на 3 балла «Вашингтон» и «Детройт».
Последние матчи: Перед серией с «Харрикейнз» команде Патрика Руа давали минимальное количество шансов или не давали вовсе. Первые три встречи ожидаемо закончились провалом «Айлс» (1:3, 3:5, 2:3).
Однако биться на домашнем льду «Айлендерс» не бросили, и в изнурительной четвертой встрече дубль Барзала и шайба Пажо — а также 42 сэйва Варламова (95,45%) — принесли хозяевам победу во втором овертайме (3:2 ОТ).
Не сыграют: Скотт Мэйфилд и Мэтт Мартин пропустят эту встречу в составе «Айлендерс».
Состояние команды: Дома «Айлендерс» выполнили «программу-минимум», сумев избежать вылета всухую. Однако недавняя победа лишь дала отсрочку, в то время как интрига в этой паре так и не сошла с мертвой точки.
Статистика для ставок
- Победой «Каролины» закончились четыре последние встречи в Роли
- В пяти домашних играх из предыдущих шести «Каролина» забрасывала минимум 3 шайбы
- Три матча из последних четырех в гостях «Айлендерс» проиграли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.79, а победа «Айлендерс» — в 4.27.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.
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Прогноз: Если в четвертом матче «Каролина», по сути убив интригу, позволила себе немного расслабленности, которая стоила результата, то в предстоящей встрече команда Бриндамора вернется на привычный уровень и добьет «Айлендерс».
Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.83.
Прогноз: Несмотря на три победы в четырех встречах, ни в одной «Каролине» не было легко. Поэтому ради выхода в следующий раунд «Харрикейнз» необходим последний рывок, который будет подкреплен образцовой игрой.
Ставка: «Каролина» не проиграет ни одного периода за 2.30.