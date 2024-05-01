В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 1 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: По ходу непростого на первых этапах регулярного сезона команда из Роли сумела навязать борьбу «Рейнджерс» не только за лидерство на Востоке, но и за Президентский Кубок.

Однако решающие матчи ньюйоркцы провели эталонно, а «Каролина» вынуждена была смириться с ролью второй в конференции. В 82 встречах она набрала 111 очков и на 3 балла отстала от «Рейнджерс».

Последние матчи: Кубковый раунд против одного из слабейших участников плей-офф команда Рода Бриндамора начала как полагается — добилась трех побед подряд, включая 2:3 на Лонг-Айленде.

Но снять все вопросы в игре №4 «Харрикейнз» не удалось: несмотря на бодрое начало в их исполнении, встреча дошла до овертаймов. Последнюю в этом матче шайбу гости пропустили в начале второго дополнительного периода (2:3 ОТ).

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Не сыграют: В пятом матче «Каролине» не поможет Йеспер Фаст, под вопросом участие Бретта Песке.

Состояние команды: Во второй гостевой встрече «Каролина» сыграла вполсилы, надеясь, что соперник сам отдаст результат. Однако на домашнем катке «Харрикейнз», вероятно, пересмотрят свое отношение к этому противостоянию и сделают правильные выводы.

«Айлендерс»

Путь к плей-офф: От первого и до последнего матча ньюйоркцы с Лонг-Айленда не могли позволить себе расслабиться в контексте борьбы за выход в Кубок Стэнли.

Тем не менее 94 набранных очка помогли «Айлендерс» добиться, пожалуй, главной реальной цели на текущий сезон. В таблице Восточной конференции они расположились на седьмой позиции, опередив на 3 балла «Вашингтон» и «Детройт».

Последние матчи: Перед серией с «Харрикейнз» команде Патрика Руа давали минимальное количество шансов или не давали вовсе. Первые три встречи ожидаемо закончились провалом «Айлс» (1:3, 3:5, 2:3).

Однако биться на домашнем льду «Айлендерс» не бросили, и в изнурительной четвертой встрече дубль Барзала и шайба Пажо — а также 42 сэйва Варламова (95,45%) — принесли хозяевам победу во втором овертайме (3:2 ОТ).

Не сыграют: Скотт Мэйфилд и Мэтт Мартин пропустят эту встречу в составе «Айлендерс».

Состояние команды: Дома «Айлендерс» выполнили «программу-минимум», сумев избежать вылета всухую. Однако недавняя победа лишь дала отсрочку, в то время как интрига в этой паре так и не сошла с мертвой точки.

Статистика для ставок

Победой «Каролины» закончились четыре последние встречи в Роли

В пяти домашних играх из предыдущих шести «Каролина» забрасывала минимум 3 шайбы

Три матча из последних четырех в гостях «Айлендерс» проиграли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.79, а победа «Айлендерс» — в 4.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: Если в четвертом матче «Каролина», по сути убив интригу, позволила себе немного расслабленности, которая стоила результата, то в предстоящей встрече команда Бриндамора вернется на привычный уровень и добьет «Айлендерс».

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.83.

Прогноз: Несмотря на три победы в четырех встречах, ни в одной «Каролине» не было легко. Поэтому ради выхода в следующий раунд «Харрикейнз» необходим последний рывок, который будет подкреплен образцовой игрой.

Ставка: «Каролина» не проиграет ни одного периода за 2.30.