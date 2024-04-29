ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» покинул плей-офф, «Колорадо» победил «Виннипег», «Ванкувер» — «Нэшвилл»

    Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 29 апреля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс Нэшвилл Предаторз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Лос-Анджелес Кингз Эдмонтон Ойлерз
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»День Святого Тоттерингема. «Арсенал» сдержал «Шпоры» и продолжает борьбу за титул Константин ТюкавинТюкавин вернул «Динамо» в борьбу за чемпионство. Команда Лички выиграла у «Зенита» Хесус Медина — полузащитник «Спартака» Даже Дзюба не помог «Локомотиву». «Спартак» Слишковича не знает поражений
  • 00:45
    • В «Пари НН» объявили о расставании с Сергеем Юраном
  • 00:15
    • Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 23:54
    • «Фиорентина» разгромила «Сассуоло», у Гонсалеса — дубль
  • 23:32
    • «Балтика» одолела ЦСКА в матче РПЛ
  • 00:13
    • «Марсель» вырвал победу у «Ланса» в матче Лиги 1
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин
    За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

    «Колорадо» — «Виннипег» — 5:1

    В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин. Вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 4:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Колорадо» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Лехконен — 4 (Миттельштадт), 8:10 — 1:0. Шмидт — 1 (Эпплтон, Стэнли), 13:56 — 1:1. Ничушкин — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 31:36 — 2:1. Макар — 2, 35:03 — 3:1. Ничушкин — 5 (бол., Лехконен, Маккиннон), 39:36 — 4:1. Ничушкин — 6 (п.в., Рантанен), 59:47 — 5:1Вратари: Георгиев — Хеллибак (Броссуа, 40:00, 57:47 — 59:47)Штраф: 8 — 8Броски: 35 (13+17+5) — 27 (9+7+11)

    «Колорадо» — «Виннипег» — 5:1

    «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ

    Счет в серии 3-1 в пользу «Ванкувера».

    Пятая игра пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Босер — 2 (Миллер, Суси), 2:55 — 0:1. Янковски — 1 (Лозон, Каррье), 5:34 — 1:1. Нюквист — 1 (О`Райлли), 25:21 — 2:1. Форсберг — 2 (Йоси, Макдона), 40:12 — 3:1. Босер — 3 (Линдхольм, Миллер), 57:11 — 3:2. Босер — 4 (Миллер, Петтерссон), 59:52 — 3:3. Линдхольм — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 61:02 — 3:4Вратари: Сарос — СиловШтраф: 6 — 6Броски: 30 (9+10+11+0) — 20 (8+5+6+1)

    «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ

    Все прогнозы на НХЛ

    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4

    В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин.

    Александр Овечкин провел все четыре матча в серии и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

    «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф.

    НХЛ. Плей-офф
    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
    Голы: Какко — 1, 0:57 — 0:1. Фехервари — 2 (Протас, Строум), 14:54 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 19:44 — 1:2. Лапьер — 1 (Алексеев), 27:48 — 2:2. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 43:21 — 2:3. Рословик — 2 (бол., п.в., Лафренье, Труба), 59:09 — 2:4Вратари: Линдгрен (59:03 — 59:09, 59:22) — ШестеркинШтраф: 8 — 4Броски: 24 (8+10+6) — 23 (10+6+7)

    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»— 0:1

    «Ойлерз» повели в серии со счетом 3-1.

    Пятый матч пройдет в Эдмонтоне 1 мая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»— 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Бушар — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 31:49 — 0:1Вратари: Риттих (58:36) — СкиннерШтраф: 2 — 2Броски: 33 (10+10+13) — 13 (4+6+3)

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»— 0:1
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ковентри — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Надаль — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие