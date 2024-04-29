НХЛ. «Вашингтон» покинул плей-офф, «Колорадо» победил «Виннипег», «Ванкувер» — «Нэшвилл»

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

«Колорадо» — «Виннипег» — 5:1

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин. Вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26.

Счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Колорадо» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Лехконен — 4 (Миттельштадт), 8:10 — 1:0. Шмидт — 1 (Эпплтон, Стэнли), 13:56 — 1:1. Ничушкин — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 31:36 — 2:1. Макар — 2, 35:03 — 3:1. Ничушкин — 5 (бол., Лехконен, Маккиннон), 39:36 — 4:1. Ничушкин — 6 (п.в., Рантанен), 59:47 — 5:1Вратари: Георгиев — Хеллибак (Броссуа, 40:00, 57:47 — 59:47)Штраф: 8 — 8Броски: 35 (13+17+5) — 27 (9+7+11)

«Колорадо» — «Виннипег» — 5:1

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ

Счет в серии 3-1 в пользу «Ванкувера».

Пятая игра пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) Голы: Босер — 2 (Миллер, Суси), 2:55 — 0:1. Янковски — 1 (Лозон, Каррье), 5:34 — 1:1. Нюквист — 1 (О`Райлли), 25:21 — 2:1. Форсберг — 2 (Йоси, Макдона), 40:12 — 3:1. Босер — 3 (Линдхольм, Миллер), 57:11 — 3:2. Босер — 4 (Миллер, Петтерссон), 59:52 — 3:3. Линдхольм — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 61:02 — 3:4Вратари: Сарос — СиловШтраф: 6 — 6Броски: 30 (9+10+11+0) — 20 (8+5+6+1)

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ

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«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4

В составе гостей 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин.

Александр Овечкин провел все четыре матча в серии и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-2».

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4 и закончил выступление в плей-офф.

НХЛ. Плей-офф «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) Голы: Какко — 1, 0:57 — 0:1. Фехервари — 2 (Протас, Строум), 14:54 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 19:44 — 1:2. Лапьер — 1 (Алексеев), 27:48 — 2:2. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 43:21 — 2:3. Рословик — 2 (бол., п.в., Лафренье, Труба), 59:09 — 2:4Вратари: Линдгрен (59:03 — 59:09, 59:22) — ШестеркинШтраф: 8 — 4Броски: 24 (8+10+6) — 23 (10+6+7)

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»— 0:1

«Ойлерз» повели в серии со счетом 3-1.

Пятый матч пройдет в Эдмонтоне 1 мая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»— 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Бушар — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 31:49 — 0:1Вратари: Риттих (58:36) — СкиннерШтраф: 2 — 2Броски: 33 (10+10+13) — 13 (4+6+3)