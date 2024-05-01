В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: «Нью-Йорк» в шаге от выхода во второй раунд плей-офф турнира. «Никсы» переиграли «Филадельфию» в третьем матче подряд (97:92). Лучшая игра в карьере Джейлена Брансона, в выездной встрече баскетболист выдал фанастические 47 очков, также игрок оформил дабл-дабл, отдав 10 передач и совершив 4 подбора.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Под вопросом участие Митчелла Робинсона, у которого врачи диагностировали травму лодыжки. Выбыл из строя команды и Боян Богданович, у которого травма ноги.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Йорк» одержал четыре победы: трижды была обыграна «Филадельфия» в рамках первого раунда плей-офф (97:92, 104:101, 111:104), была и победа в регулярном чемпионате над «Чикаго» (120:119).

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Филадельфии» в этом сезоне больше некуда отступать, ещё одно поражение команды может оказаться фатальной. В последней игре серии против «Нью-Йорка» «76-е» проиграли со счётом 92:97.

Не сыграют: «Филадельфия» не сможет по-прежнему рассчитывать на Роберта Ковингтона, у которого травма колена.

Состояние команды: В строй команды вернулись Де'Энтони Мелтон и Джоэл Эмбиид. Их возвращение может помочь «Филадельфии» сократить отставание в счёте.

Статистика для ставок

В плей-офф «Нью-Йорк» дважды переиграл «Филадельфию» (97:92, 104:101, 111:104)

«Филадельфия» взяла реваншу у соперника (125:114)

«Нью-Йорк» ведёт в серии у «Филадельфии» со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Филадельфии» — 2.40.

ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» скорее всего добьёт соперники и выйдет в четвертьфинал турнира. Победный опыт у «никсов» над «Филадельфией» есть.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, команды в среднем за игру забрасывают друг другу 200 очков.

Ставка: ТБ 203.5 с коэффициентом 1.93.