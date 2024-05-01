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    «Нью-Йорк» шагнёт в четвертьфинал турнира?

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Филадельфия»
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    «Чикаго» — «Нью-Йорк»
    В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 01 Мая 2024 года
    Нью-Йорк
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  • НБА. Плей-офф
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    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: «Нью-Йорк» в шаге от выхода во второй раунд плей-офф турнира. «Никсы» переиграли «Филадельфию» в третьем матче подряд (97:92). Лучшая игра в карьере Джейлена Брансона, в выездной встрече баскетболист выдал фанастические 47 очков, также игрок оформил дабл-дабл, отдав 10 передач и совершив 4 подбора.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Под вопросом участие Митчелла Робинсона, у которого врачи диагностировали травму лодыжки. Выбыл из строя команды и Боян Богданович, у которого травма ноги.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти встречах «Нью-Йорк» одержал четыре победы: трижды была обыграна «Филадельфия» в рамках первого раунда плей-офф (97:92, 104:101, 111:104), была и победа в регулярном чемпионате над «Чикаго» (120:119).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Филадельфии» в этом сезоне больше некуда отступать, ещё одно поражение команды может оказаться фатальной. В последней игре серии против «Нью-Йорка» «76-е» проиграли со счётом 92:97.

    Не сыграют: «Филадельфия» не сможет по-прежнему рассчитывать на Роберта Ковингтона, у которого травма колена.

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    Состояние команды: В строй команды вернулись Де'Энтони Мелтон и Джоэл Эмбиид. Их возвращение может помочь «Филадельфии» сократить отставание в счёте.

    Статистика для ставок

    • В плей-офф «Нью-Йорк» дважды переиграл «Филадельфию» (97:92, 104:101, 111:104)

    • «Филадельфия» взяла реваншу у соперника (125:114)

    • «Нью-Йорк» ведёт в серии у «Филадельфии» со счётом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. На победу «Филадельфии» — 2.40.

    ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Нью-Йорк» скорее всего добьёт соперники и выйдет в четвертьфинал турнира. Победный опыт у «никсов» над «Филадельфией» есть.

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, команды в среднем за игру забрасывают друг другу 200 очков.

    Ставка: ТБ 203.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» шагнёт в четвертьфинал турнира?
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