прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 29 октября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Даллас»

Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает восьмое место, одержав две победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Даллас» на выезде обыграл «Майами» (113:109). Весомый вклад в победу команды внёс Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач.

Не сыграют: Санти Альдама, Тарик Биберович, Кайри Ирвинг, Наджи Маршалл, Калеб Мартин, Дерек Лайвли.

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Состояние команды: в стартовых матчах регулярного чемпионата техасцы выиграли у «Индианы» (121:105) и проиграли «Сан-Антонио» (106:122), «Хьюстону» (110:128), «Атланте» (111:135).

«Оклахома»

Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает второе место, «Тандер» одержали четыре победы в четырёх матчах.

Последние матчи: Аджай Митчелл набрал 30 очков, совершил 2 подбора и отдал 5 передач в матче против «Финикса», а его команда «Оклахома» одержала победу над «солнечными» со счётом 125:114.

Не сыграют: «громовержцам» в предстоящей игре не помогут Карузо, Чет Хольмгрен, Аджай Митчелл, Кейсон Уоллас, Никола Топич и Томас Сорбер.

Состояние команды: «Оклахома» на старте сезона демонстрирует четырёхматчевую победную серию, помимо успешной игры против «Финикса», «громовержцы» выиграли также у «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101), «Денвера» (96:84) и «Сан-Антонио» (116:104).

На что ставят в матче Даллас — Оклахома Букмекерские коэффициенты на матч Даллас — Оклахома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции

«Оклахома» занимает второе место в Западной конференции

В этом сезоне «Даллас» и «Оклахома» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Далласа» — 2.95.

ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Оклахому» преследуют травмы на старте сезона. Проблемы со здоровьем возникли у Джейлена Уильямса, Кэйсона Уоллеса, Чета Хольмгрена и Алекса Карузо. Однако команда выступает с положительным балансом игр 4:0. «Громобойцы» вполне могут одержать пятую победу подряд.

1.90 Фора «Оклахомы» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-6.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.