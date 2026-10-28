В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 29 октября. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Даллас»
Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает восьмое место, одержав две победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: «Даллас» на выезде обыграл «Майами» (113:109). Весомый вклад в победу команды внёс Купер Флэгг, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач.
Не сыграют: Санти Альдама, Тарик Биберович, Кайри Ирвинг, Наджи Маршалл, Калеб Мартин, Дерек Лайвли.
Состояние команды: в стартовых матчах регулярного чемпионата техасцы выиграли у «Индианы» (121:105) и проиграли «Сан-Антонио» (106:122), «Хьюстону» (110:128), «Атланте» (111:135).
«Оклахома»
Турнирная таблица: в турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает второе место, «Тандер» одержали четыре победы в четырёх матчах.
Последние матчи: Аджай Митчелл набрал 30 очков, совершил 2 подбора и отдал 5 передач в матче против «Финикса», а его команда «Оклахома» одержала победу над «солнечными» со счётом 125:114.
Не сыграют: «громовержцам» в предстоящей игре не помогут Карузо, Чет Хольмгрен, Аджай Митчелл, Кейсон Уоллас, Никола Топич и Томас Сорбер.
Состояние команды: «Оклахома» на старте сезона демонстрирует четырёхматчевую победную серию, помимо успешной игры против «Финикса», «громовержцы» выиграли также у «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101), «Денвера» (96:84) и «Сан-Антонио» (116:104).
Статистика для ставок
- «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции
- «Оклахома» занимает второе место в Западной конференции
- В этом сезоне «Даллас» и «Оклахома» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. На победу «Далласа» — 2.95.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.
Прогноз: «Оклахому» преследуют травмы на старте сезона. Проблемы со здоровьем возникли у Джейлена Уильямса, Кэйсона Уоллеса, Чета Хольмгрена и Алекса Карузо. Однако команда выступает с положительным балансом игр 4:0. «Громобойцы» вполне могут одержать пятую победу подряд.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-6.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.90.