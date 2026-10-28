Кто одержит победу в битве за Лос-Анджелес?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Инглевуд Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает девятое место, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Клипперс» потерпел поражение от «Оклахомы» (101:108).

Не сыграют: Брэдли Бил, Брэндон Ингрэм, Джордан Миллер, Макс Струс.

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Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победы над «Денвером» (122:110), «Голден Стэйт» (104:101), а также проиграл «Торонто» (106:114).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Последние матчи: прервалась победная серия «Лейкерс» из трех матчей, «озёрники» на домашней арене проиграли «Портленду» (129:136). Ранее команда выиграла у «Юты» (132:123), «Лос-Анджелес Клипперс» (125:117), «Голден Стэйт» (127:105).

Не сыграют: Кэмерон Карр.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал две победы над «Сакраменто» (114:110, 127:103), а также проиграл «Голден Стэйт» (98:124, 89:101), «Денвер» (106:121).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает шестое место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает девятое место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (125:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.50.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Лейкерс» в этом сезоне уже обыгрывали «Клипперс» с разницей в 8 очков, «озёрники» сейчас на ходу и вполне могут повторить успех в битве за Лос-Анджелес.

2.07 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили друг другу 242 очка. Ожидаем, что «Лейкерс» и «Клипперс» сыграют по верхам.

1.87 ТБ 227.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.