В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Индиана»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Индиана» занимает 8-е место, одержав две победы и потерпев два поражения.
Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Индиана» потерпела поражение в поединке против «Милуоки» (102:110). Баскетболисты из Индианаполиса также в этом сезоне одержали победу над «Бруклином» (136:109) и «Нью-Орлеаном» (123:120) и проиграли «Далласу» (105:121).
Не сыграют: Ивица Зубац, Ти Джей Макконнелл, Эндрю Нембхард.
Состояние команды: в предсезонных матчах «иноходцы» обыграли «Миннесоту» (123:112), а также проиграли «Атланте» (117:119), «Оклахоме» (112:114 ОТ) и «Милуоки» (127:128 ОТ).
«Филадельфия»
Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» входит в лидирующую группу, а именно расположилась на второй строчке. «76-е» в четырёх матчах регулярного чемпионата одержали три победы и потерпели одно поражение.
Последние матчи: «Филадельфия» потерпела первое поражение в сезоне, «76-е» проиграли на домашней арене «Детройту» (93:106). Таким образом прервалась трёхматчевая победная серия команды, ранее «Сиксерс» выиграли у «Милуоки» (127:116), «Кливленда» (114:106), «Нью-Йорка» (106:100).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Тако Фолл, Ариэль Хукпорти, Джоэл Эмбиид.
Состояние команды: в предсезонных матчах «Филадельфия» добилась успеха над «Нью-Йорком» (120:97) и проиграла «Бостону» (120:125 ОТ, 106:144) и «Бруклину» (108:114).
Статистика для ставок
- «Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции
- «Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции
- «Филадельфия» выиграла у «Индианы» последние пять встреч (100:93, 105:94, 135:114, 113:104, 115:105)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. На победу «Индианы» — 2.05.
ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: В четырёх последних очных встречах Филадельфия неизменно обыгрывала Индиану. Тем не менее хозяева способны навязать борьбу, особенно если результативно проведут начало матча. С учётом кадровых проблем обеих команд встреча может получиться напряжённой.
Ставка: Фора «Филадельфии» (-3.5) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.90.