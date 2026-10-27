прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Индиана»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Индиана» занимает 8-е место, одержав две победы и потерпев два поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего игрового дня «Индиана» потерпела поражение в поединке против «Милуоки» (102:110). Баскетболисты из Индианаполиса также в этом сезоне одержали победу над «Бруклином» (136:109) и «Нью-Орлеаном» (123:120) и проиграли «Далласу» (105:121).

Не сыграют: Ивица Зубац, Ти Джей Макконнелл, Эндрю Нембхард.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в предсезонных матчах «иноходцы» обыграли «Миннесоту» (123:112), а также проиграли «Атланте» (117:119), «Оклахоме» (112:114 ОТ) и «Милуоки» (127:128 ОТ).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Филадельфия» входит в лидирующую группу, а именно расположилась на второй строчке. «76-е» в четырёх матчах регулярного чемпионата одержали три победы и потерпели одно поражение.

Последние матчи: «Филадельфия» потерпела первое поражение в сезоне, «76-е» проиграли на домашней арене «Детройту» (93:106). Таким образом прервалась трёхматчевая победная серия команды, ранее «Сиксерс» выиграли у «Милуоки» (127:116), «Кливленда» (114:106), «Нью-Йорка» (106:100).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Тако Фолл, Ариэль Хукпорти, Джоэл Эмбиид.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Филадельфия» добилась успеха над «Нью-Йорком» (120:97) и проиграла «Бостону» (120:125 ОТ, 106:144) и «Бруклину» (108:114).

На что ставят в матче Индиана — Филадельфия Букмекерские коэффициенты на матч Индиана — Филадельфия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции

«Филадельфия» выиграла у «Индианы» последние пять встреч (100:93, 105:94, 135:114, 113:104, 115:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.77. На победу «Индианы» — 2.05.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В четырёх последних очных встречах Филадельфия неизменно обыгрывала Индиану. Тем не менее хозяева способны навязать борьбу, особенно если результативно проведут начало матча. С учётом кадровых проблем обеих команд встреча может получиться напряжённой.

2.00 Фора «Филадельфии» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Индиана» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Филадельфии» (-3.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 238.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Индиана» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.90.