В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 28 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: Действующий победитель НБА «Нью-Йорк» занимает в Восточной конференции 12-е место, не одержав ни одной победы и потерпев три поражения.
Последние матчи: «никсы» не могут пока одержать победу в новом сезоне, проиграв в стартовых матчах «Орландо» (102:111), «Бостону» (103:107), «Филадельфии» (100:106).
Не сыграют: Жозе Альварадо.
Состояние команды: в предсезонных матчах никсы обменялись победами с «Торонто» (122:120, 98:148), а также проиграли «Миннесоте» (104:122), «Вашингтону» (109:111) и «Филадельфии» (97:120).
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» — единоличный лидер Восточной конференции, одержав три победы в трёх матчах.
Последние матчи: «Детройт» одержал новую победу в сезоне, переиграв на выезде «Филадельфию» (106:93). Ключевую роль в поединке сыграл Кейд Каннингем, который набрал 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач.
Не сыграют: Осар Томпсон.
Состояние команды: в предсезонных матчах «Детройт» одержал победы над «Финиксом» (109:107) и «Миннесотой» (128:106), но уступил в овертайме «Вашингтону» (108:114 ОТ).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» проиграл в третьем матче подряд
- «Детройт» одержал победу в пятом матче подряд
- В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Детройт» ещё не встречались в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Детройта» — 2.42.
ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.
Прогноз: «Нью-Йорк» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, у «Детройта», напротив, с этим всё в порядке. Гости набрали неплохую форму в начале сезона, предположим, что «Детройт» продлит победную серию.
Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.42.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.