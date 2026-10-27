прогноз на матч НБА, ставка за 2.42

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 28 октября. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

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«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: Действующий победитель НБА «Нью-Йорк» занимает в Восточной конференции 12-е место, не одержав ни одной победы и потерпев три поражения.

Последние матчи: «никсы» не могут пока одержать победу в новом сезоне, проиграв в стартовых матчах «Орландо» (102:111), «Бостону» (103:107), «Филадельфии» (100:106).

Не сыграют: Жозе Альварадо.

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Состояние команды: в предсезонных матчах никсы обменялись победами с «Торонто» (122:120, 98:148), а также проиграли «Миннесоте» (104:122), «Вашингтону» (109:111) и «Филадельфии» (97:120).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» — единоличный лидер Восточной конференции, одержав три победы в трёх матчах.

Последние матчи: «Детройт» одержал новую победу в сезоне, переиграв на выезде «Филадельфию» (106:93). Ключевую роль в поединке сыграл Кейд Каннингем, который набрал 26 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач.

Не сыграют: Осар Томпсон.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Детройт» одержал победы над «Финиксом» (109:107) и «Миннесотой» (128:106), но уступил в овертайме «Вашингтону» (108:114 ОТ).

На что ставят в матче Нью-Йорк — Детройт Букмекерские коэффициенты на матч Нью-Йорк — Детройт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» проиграл в третьем матче подряд

«Детройт» одержал победу в пятом матче подряд

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Детройт» ещё не встречались в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Детройта» — 2.42.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Нью-Йорк» испытывает большие проблемы с реализацией моментов, у «Детройта», напротив, с этим всё в порядке. Гости набрали неплохую форму в начале сезона, предположим, что «Детройт» продлит победную серию.

2.42 Победа «Детройта» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Нью-Йорк» — «Детройт» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Детройта» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 218.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Нью-Йорк» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.