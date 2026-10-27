прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 28 октября. Начало встречи — в 06:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает пятое место, одержав три победы на старте сезона.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Юту» (132:123). Весомый вклад в победу команды внёс Лука Дончич, форвард оформил дабл-дабл из 52 очков и 10 передач. В остальных матчах «озёрники» переиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (125:117), «Голден Стэйт» (127:105).

Не сыграют: Кэмерон Карр.

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Состояние команды: в предсезонных матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали две победы над «Сакраменто» (114:110, 127:103), а также проиграл «Голден Стэйт» (98:124, 89:101), «Денвер» (106:121).

«Портленд»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Портленд» занимает первое место, одержав две победы на старте сезона.

Последние матчи: в первой игре сезона «Портленд» одержал домашнюю победу над «Финиксом» (124:83). Весомый вклад в успех команды внёс Дэмиан Лиллард, который отправил в кольцо соперника 19 очков.

В следующем матче «речники» нанесли поражение «Сакраменто» (128:120). Результативной игрой отметился Дени Авдия, набравший 26 очков.

Не сыграют: Скотт Хендерсон.

Состояние команды: в предсезонных матчах «Портленд» обменялся победами с «Голден Стэйт» (123:118, 118:128), одержал победы над командами «Сакраменто» (110:98), «Лондон Лайонс» (119:66).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал три победы на старте сезона

«Портленд» одержал две победы на старте сезона

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд» не потерпели ни одного поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Портленда» — 2.12.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.03.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно начал сезон, одержав три победы подряд. Лука Дончич демонстрирует высокую результативность и способен стать ключевым игроком предстоящей встречи. «Портленд» также выиграл оба стартовых матча, продемонстрировав хорошую игру в нападении. Дэмиан Лиллард и Дени Авдия могут создать хозяевам серьёзные проблемы.

Обе команды находятся в хорошей форме, однако у «Лейкерс» есть преимущество домашней площадки и более

продолжительная победная серия в регулярном чемпионате. Ожидаем упорную борьбу, но предпочтение отдаём хозяевам, которые способны продлить успешный старт сезона.

1.90 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Обе команды результативно начали сезон и уверенно действуют в атаке. «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал не менее 125 очков в каждом из трёх стартовых матчей, а «Портленд» преодолел отметку в 120 очков в обеих встречах. С учётом атакующего потенциала соперников можно ожидать результативную игру с большим количеством набранных очков.

1.90 ТБ 236.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.