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    Победит ли «Бавария» «Реал»?

    «Бавария» — «Реал». Ставка за 1.90 и прогноз на полуфинал Лиги чемпионов 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Реал»
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    Харри Кейн
    «Бавария» на своем поле сыграет против «Реала» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Бавария» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 30 Апреля 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Бавария»

    Путь в плей-офф: «Бавария» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

    В 1/8 финала команда не без приключений прошла «Лацио» (0:1 и 3:0), после чего в четвертьфинале оставила не у дел «Арсенал» (2:2 и 1:0).

    Бавария — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре немецкой Бундеслиги «ротен» одержали победу. На своем поле мюнхенцы обыграли «Айнтрахт» (2:1).

    Этот успех стал для экс-чемпиона Германии четвертым кряду в разных турнирах — Бундеслиге и Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Лаймер, Упамекано, Мусиала, Сане, Коман, Боэ, Сарр, Бухманн — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Бавария» ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

    Такие результаты помогли коллективу не только выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но и закрепиться на второй строчке после сложения чемпионских полномочий в пользу «Байера».

    Харри Кейн — самый результативный игрок «Баварии» и второй лучший бомбардир в Лиге чемпионов с семью голами.

    «Реал»

    Путь в плей-офф: «Реал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Наполи», «Брага» и «Унион Берлин».

    В 1/8 финала команда в непростой борьбе прошла «РБ Лейпциг» (1:0 и 1:1), а в четвертьфинале в еще более сложном противостоянии по пенальти одолела «Манчестер Сити» (3:3 и 1:1).

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    • Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги мадридцы одержали победу. На чужом поле они с минимальным счетом обыграли «Реал Сосьедад» (1:0).

    Этот успех стал для королевского клуба четвертым кряду в разных турнирах — испанском первенстве и Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Алаба и Менди, дисквалифицирован — Карвахаль.

    Состояние команды: в 18 последних поединках во всех турнирах «Реал» ни разу не проиграл при 13 победах и пяти ничьих.

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    Такая форма позволила «Сливочным» не только выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но и вплотную приблизиться к титулу чемпиона Испании, для чего гарантированно хватит еще двух побед.

    Родриго — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Бавария» выиграла

    • в четырех последних матчах «Реал» победил

    • в трех из четырех последних матчей «Реала» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.65, победа «Реала» — в 2.80.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. И в этих поединках было забито больше 2,5 голов.

    Хотя в трех из четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов, атакующая сила хозяев, а также их же не самая надежная оборона делает такой расклад более чем реальным.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Реал» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. Победит ли «Бавария» «Реал»?
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