В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Бостон» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного чемпионата команда из одноименного города в штате Массачусетс выглядела не так искрометно, как сезоном ранее, тем не менее сумела навязать борьбу лидерам Востока.

В 82 матчах «Бостон» набрал 109 очков и оказался четвертым в конференции. Всего один балл отделил «Брюинз» от третьей «Флориды» и 5 баллов — от «Рейнджерс», ставших обладателями Кубка Президента.

Последние матчи: На домашнем льду команда Джима Монтгомери начала эту серию как и полагается фавориту пары — одержала разгромную победу без шансов для «Лифс» (5:1). Вторую же игру она неожиданно отдала канадцам (2:3).

С учетом произошедшего в матче №2 «Бостон» вполне мог потерять контроль над ситуацией, но Маршан и компания знали, как действовать на фоне недавних событий, и выдали две идеальных с точки зрения результата игры (4:2, 3:1).

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Не сыграют: Дастин Бразо, Мэтт Пойтрас, Милан Лучич, Дерек Форборт пропустят эту встречу, под вопросом участие Эндрю Пика.

Состояние команды: Выбив в Канаде «два из двух», «Бостон» по факту снял все вопросы в этом противостоянии. При текущем распределении сил трудно представить, чтобы «Торонто» сохранил шансы на льду «ТД Гарден».

«Торонто»

Путь к плей-офф: Канадцы из Онтарио по ходу регулярки не оставляли попыток втиснуться в компанию лидеров Востока, однако закончили сезон в роли твердого середняка с минимальными шансами в Кубке.

В 82 матчах «Торонто» набрал 102 очка, с которыми закрепился на пятой строчке в конференции. На 7 баллов «Лифс» отстали от «Бостона» и всего на 4 обошли «Тампу-Бэй», закончившую чемпионат шестой.

Последние матчи: Первый матч Кубка Стэнли-2024 обернулся для команды Шелдона Кифа катастрофой (1:5). Но после крупного поражения «Мэйпл Лифс» смогли охладить головы и выдать качественный второй матч, в котором победа стала закономерной на фоне статистического превосходства на льду (3:2).

Однако на домашнем катке «Торонто» все же дрогнул и потерпел два поражения подряд. Во втором матче на «Скотиабанк Арене» дело даже дошло да замены Самсонова в начале третьего периода, который до этого пропустил трижды (1:3).

Не сыграют: Предстоящий матч пропустит Джон Клингберг. Также, скорее всего, в составе «Лифс» не появятся Тимоти Лильегрен и Бобби Макмэнн.

Состояние команды: Провальная домашняя кампания напрочь лишает «Торонто» реальных шансов уцелеть в серии с нынешним «Бостоном», хотя при 1:1 в противостоянии команда имела возможности сменить вектор развития событий.

Статистика для ставок

В четырех матчах из последних шести в «ТД Гарден» «Бостон» потерпел неудачу.

«Торонто» уступил трижды в четырех предыдущих гостевых встречах.

Минимум 5 голов пропустили канадцы в трех последних выездных матчах из четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.58, а победа «Торонто» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Даже в шаге от вылета «Торонто» навяжет борьбу. Однако в текущих условиях фразы вроде этой являются лишь пустыми банальностями, когда в действительности «Бостон» обязан брать этот раунд уверенно и в ближайшей встрече.

Ставка: «Бостон» победит с форой-1 за 2.38.

Прогноз: Фаза соперничества без права на ошибку вынудит «Торонто» гнаться за победным результатом, однако, раскрывая зоны и по-прежнему испытывая катастрофические проблемы на позиции вратаря и в защите, «Лифс» непременно нарвутся на острые атаки «Бостона», способные стать разрывным оружием.

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.00.