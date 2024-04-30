В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Касейя Центр» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Майами» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Команда из штата Флорида финишировала в турнирной таблице Востока на 8 месте при 46 победах и 36 поражениях. Чтобы выйти в плей-офф «Майами» провёл два поединка на стадии плей-ин: проиграл «Филадельфии» (104:105), но одержал победу над «Чикаго» (112:91).

Последние матчи: «Майами» во второй раз оказался в роли догоняющей команды в противостоянии с «Бостоном». В третьем матче серии «хитовцы» потерпели крупное поражение от «кельтов» (84:104).

Не сыграют: «Майами» не сможет рассчитывать на свою главную ударную силу Джимми Батлера, у которого травмировано колено. Из строя команды из Флориды также выбыли Джош Ричардсон (травма плеча) и Терри Розье (травма шеи).

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Майами» в последнее время чередует победы и поражения. Если взять в расчёт матчи 1/8 финала НБА, то можно увидеть как команда из Флориды обменялась победами с «Бостоном» (111:101, 94:114).

«Бостон»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занял итоговое 1 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «кльты» одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Бостон» во второй раз вышел вперёд в противостоянии против «Майами» (104:84). Вклад в победу команды внёс защитник Джейлен Браун, который отправил в кольцо соперника 22 очка, совершил 8 подборов и отдал 3 передачи. Дабл-даблом также отметился лидер «бостонских кельтов» Джейсон Тейтум: 22 очка и 11 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Восстановился от травмы икры игрок «Бостона» Люк Корнет. Команда находистя в оптимальном состоянии и намерена одержать новую победу над «Майами».

Статистика для ставок

«Бостон» выиграл у «Майами» в рамках 1/8 финала (114:94, 104:84)

«Майами» одержал победу над «Бостоном» во втором матче дуэли (111:101)

«Бостон» ведёт у «Майами» со счётом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. На победу «Майами» — 5.04.

ТБ 203.5 и ТМ 203.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Бостон» уверенно движется к квалификации во второй раунд плей-офф турнира. Для этого «кельтам» осталось выиграть у «Майами» два матча. В предстоящей игре у фаворита пары не должно возникнуть проблем, предыдущие две победные встречи баскетболисты «Бостона» выиграли в плюс 20 очков.

Ставка: Фора «Бостона» (-14) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Бостона» и «Майами» забрасывают друг другу 220 очков.

Ставка: ТБ 203.5 с коэффициентом 1.93.