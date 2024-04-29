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    Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»

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    Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует сайт «синих».

    Тьяго Силва
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    Тьяго Силва

    «Этот клуб очень много значит для меня. Я приехал сюда, планируя провести всего один год, в итоге остался на четыре. Этот клуб важен не только для меня, но и для моей семьи.

    Мои сыновья играют за "Челси", поэтому я очень горжусь тем, что являюсь частью семьи "Челси". Я надеюсь, что они смогут продолжить карьеру здесь, в клубе, частью которого хотят быть многие игроки.

    Я думаю, что отдавал всего себя на протяжении четырёх лет. Но, к сожалению, у всего есть начало, середина и конец. Это не значит, что это окончательный конец. Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в ближайшем будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли.

    Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо. Прощаться тяжело и в самых обычных обстоятельствах, но, когда есть взаимная любовь, это ещё тяжелее. Но синий однажды — синий навсегда. Прощаются с теми, кто уходит и не возвращается. Я намерен однажды вернуться», — сказал Силва.

    Календарь и таблица АПЛ

    Силва перешёл в «Челси» на правах свободного агента в 2020 году, сыграл 151 матч, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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