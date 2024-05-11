11 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Гранада» и «Реал». Начало игры — в 19:30 мск. «Гранада» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: команда из одноименного города, судя по всему, проводит свои последние матчи в элите испанского футбола.

В настоящий момент коллектив из Гранады имеет в своем активе 21 очко и занимает предпоследнее, 19-е место. От спасительной зоны андалусийцев отделяет 11 очков, а осталось четыре матча, поэтому такое не отыгрывается.

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«Грана» смогла 36 раз поразить ворота соперника и 64 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «насриды» уступили «Севилье» (0:3), а до этого переиграли «Осасуну» (3:0) и сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

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До этого же «бело-красные» выиграли у «Алавеса» (2:0), но проиграли «Валенсии» (0:1), «Кадису» (0:1), «Мальорке» (0:1), «Реал Сосьедаду» (2:3) и «Вильярреалу» (1:5).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Рауль Торренте и Антонио Пуэртас, а также дисквалифицированный Мигель Рубио.

Состояние команды: в этом сезоне «Гранада» не сможет спастись и вылетит в Сегунде. Можно сделать вывод, что для подопечных Александера Медины данный чемпионат является провальным.

В прошлом сезоне «Гранада» выиграла Сегунде, но вот закрепиться в сильнейшей лиге страны ей не удалось, поэтому необходимо будет снова бороться за право выступить в Примере.

«Реал»

Турнирное положение: мадридцы в очередной раз доказали свой класс и досрочно стали чемпионами страны.

Мадридский коллектив сделал это за четыре тура до конца чемпионата. «Сливочные» набрали 87 баллов и стали недосягаемыми для соперников.

Команда из Мадрида забила 74 мяча, а пропустила в свои ворота только 22.

Последние матчи: в прошлых тура «Королевский клуб» победил «Кадис» (3:0), «Реал Сосьедад» (1:0), «Барселону» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Атлетик» (2:0), «Осасуну» (4:2) и «Сельту» (4:0).

Только перед этим коллектив из столицы Испании потерял очки, сыграв вничью с «Валенсией» (2:2).

А вот среди недели столичная команда смогла выйти в финал Лиги чемпионов, в фантастическом стиле вырвав победу у «Баварии» (2:1). Теперь «Реал» сыграет в финале против дортмундской «Боруссии».

Не сыграют: травмирован только Давид Алаба, который и не выйдет на поле.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Карло Анчелотти рано вылетели только из Кубка Испании, а вот в остальных турнирах команда показывает невероятную игру.

«Реал» досрочно выиграл чемпионат и считается явным фаворитом финала Лиги чемпионов. Невероятный сезон для мадридцев.

А что будет, когда летом в команде придет Килиан Мбаппе? Разрыв!

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 7 последних матчей в Примере

«Реал» выиграл у «Гранады» последние 15 очных матчей

«Реал» не проигрывает на протяжении 21 матча во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — большой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.60, а победа «Гранады» — в 5.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: «Реал» должен обыгрывать «Гранаду» любым составом и при любых раскладах, но сделает ли он это уверенно, большой вопрос, поэтому немного перестрахуемся.

Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 1.82.

Прогноз: «Реал» в чемпионате мало пропускает, а «Гранада» не всегда забивает, поэтому логично предположить, что мадридцы в этой игре не пропустят.

Ставка: «Гранада» не забьют за 2.40.