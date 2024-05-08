Московский «Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 27-ми матчах. На счету московской команды 12 побед, 7 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 37:31.

Беспроигрышная серия «Спартака» во всех турнирах на данный момент составляет 6 матчей. За этот отрезок «красно-белые» одержали 3 победы и столько же раз сыграли вничью.

В крайнем туре РПЛ «Спартак» не смог распечатать ворота «Пари НН» в гостях — ничья 0:0. До этого команда под руководством Владимира Слишковича вышла в финал Пути регионов Кубка России, обыграв в дерби «Динамо» (2:0).

«Краснодар»

«Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице. На счету «быков» 50 очков в 27-ми матчах: 14 побед, 8 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 41:26.

Команда под руководством Мурада Мусаева осталась без голов и побед в двух крайних турах. «Краснодар» имел шанс выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы, но ничья в Самаре с «Крыльями Советов» (0:0) не дала этого сделать.

Затем «быки» принимали у себя дома «Ахмат», однако в и этом случае команду постигла неудача. «Краснодар» проиграл со счетом 0:1 и остался на второй строчке в таблице.

Личные встречи

Матч первого круга остался за «Краснодаром» — 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету каждой из команд по 5 побед.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» с коэффициентом 1.71.