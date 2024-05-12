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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Ставка и прогноз на чемпионат Англии 12 мая 2024 года

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    Кай Хаверц
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Мая 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 35 матчах.

    Последние матчи: в конце апреля «МЮ» сыграл вничью с «Бернли». Домашняя встреча с одним из аутсайдеров завершилась со счетом 1:1.

    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

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    Ну а в начале этой недели «красные дьяволы» потерпели сокрушительное поражение от «Кристал Пэлас» — 0:4.

    Не сыграют: Тайрелл Маласия, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Гарри Магуайр. Кроме того, есть проблемы у Скотта Мактоминея, Бруну Фернандеша и Лисандро Мартинеса.

    Состояние команды: можно описать одним словом — катастрофическое. «Манчестер Юнайтед» был просто ужасен в недавнем матче с «Кристал Пэлас». И это еще повезло, что соперник забил только четыре мяча.

    Тренерские просчеты Эрика тен Хага, травмы защитников, провальная игра лидеров команды и просто ужасное психологическое состояние — это и есть нынешний «МЮ».

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    Поговаривают, что футболисты перестали воспринимать тен Хага и уверены, что летом клуб найдет им нового тренера. Глупо отрицать, что нидерландец не справился со своей работой, но он явно не единственный, из-за кого «МЮ» стремительно превращается в середняка.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» находится на первой строчке, имея в своем активе 83 очка после 36 матчей.

    Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко, при этом у конкурента есть еще игра в запасе.

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    • Последние матчи: в прошлом туре «Арсенал» спокойно выиграла на «Эмирейтс» у «Борнмута» — 3:0.

    Перед этим лидер набрал по три очка в матчах с «Вулверхэмптоном», «Челси» и «Тоттенхэмом».

    Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Арсенала» Микель Артета сможет рассчитывать на всех основных игроков.

    Состояние команды: в отличие от «МЮ», «Арсенал» мощно проводит заключительную часть сезона.

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    В 2024-м команда Артеты не набрала очков только в одном матче АПЛ. Неприятным исключением стала апрельская встреча с «Астон Виллой» — «канониры» неожиданно проиграли на своем поле со счетом 0:2. Скорее всего, именно это поражение станет ключевым в борьбе за титул.

    Про «Арсенал» сейчас нет смысла что-то долго рассказывать. Команда находится в очень хорошей форме.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в восьми предыдущих матчах (в рамках основного времени)

    • «МЮ» пропустил 18 мячей в семи предыдущих матчах

    • «Арсенал» выиграл четыре предыдущих матча в АПЛ с общим счетом 13:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Арсенала» — за 1.39.

    Прогноз: в первом круге «Арсенал» обыграл «МЮ» на своем поле со счетом 3:1. Скорее всего, в предстоящем матче команда тен Хага снова проиграет одному из претендентов на титул с разницей как минимум в два гола.

    Оборона «МЮ» — это какой-то кошмар. Из-за сложной кадровой ситуации тен Хагу приходится использовать в центре защиты Каземиро, который буквально за несколько матчей уничтожил свою репутацию. Правда, то же самое можно сказать и про остальных игроков «МЮ».

    Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.44.

    Прогноз: скорее всего, команды действительно устроят шоу. В случае с «МЮ» по-другому в последнее время не бывает. В этом сезоне «красные дьяволы» пропустили уже 81 гол!

    Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.20.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 2.44.
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