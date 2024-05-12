Манчестер Юнайтед
Арсенал Лондон
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 35 матчах.
Последние матчи: в конце апреля «МЮ» сыграл вничью с «Бернли». Домашняя встреча с одним из аутсайдеров завершилась со счетом 1:1.
Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Ну а в начале этой недели «красные дьяволы» потерпели сокрушительное поражение от «Кристал Пэлас» — 0:4.
Не сыграют: Тайрелл Маласия, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Гарри Магуайр. Кроме того, есть проблемы у Скотта Мактоминея, Бруну Фернандеша и Лисандро Мартинеса.
Состояние команды: можно описать одним словом — катастрофическое. «Манчестер Юнайтед» был просто ужасен в недавнем матче с «Кристал Пэлас». И это еще повезло, что соперник забил только четыре мяча.
Тренерские просчеты Эрика тен Хага, травмы защитников, провальная игра лидеров команды и просто ужасное психологическое состояние — это и есть нынешний «МЮ».
Поговаривают, что футболисты перестали воспринимать тен Хага и уверены, что летом клуб найдет им нового тренера. Глупо отрицать, что нидерландец не справился со своей работой, но он явно не единственный, из-за кого «МЮ» стремительно превращается в середняка.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» находится на первой строчке, имея в своем активе 83 очка после 36 матчей.
Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко, при этом у конкурента есть еще игра в запасе.
Последние матчи: в прошлом туре «Арсенал» спокойно выиграла на «Эмирейтс» у «Борнмута» — 3:0.
Перед этим лидер набрал по три очка в матчах с «Вулверхэмптоном», «Челси» и «Тоттенхэмом».
Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Арсенала» Микель Артета сможет рассчитывать на всех основных игроков.
Состояние команды: в отличие от «МЮ», «Арсенал» мощно проводит заключительную часть сезона.
В 2024-м команда Артеты не набрала очков только в одном матче АПЛ. Неприятным исключением стала апрельская встреча с «Астон Виллой» — «канониры» неожиданно проиграли на своем поле со счетом 0:2. Скорее всего, именно это поражение станет ключевым в борьбе за титул.
Про «Арсенал» сейчас нет смысла что-то долго рассказывать. Команда находится в очень хорошей форме.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу в восьми предыдущих матчах (в рамках основного времени)
- «МЮ» пропустил 18 мячей в семи предыдущих матчах
- «Арсенал» выиграл четыре предыдущих матча в АПЛ с общим счетом 13:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Арсенала» — за 1.39.
Прогноз: в первом круге «Арсенал» обыграл «МЮ» на своем поле со счетом 3:1. Скорее всего, в предстоящем матче команда тен Хага снова проиграет одному из претендентов на титул с разницей как минимум в два гола.
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Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.44.
Прогноз: скорее всего, команды действительно устроят шоу. В случае с «МЮ» по-другому в последнее время не бывает. В этом сезоне «красные дьяволы» пропустили уже 81 гол!
Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.20.