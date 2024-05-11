1-й таймСпартак — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»«Спартак» — «Краснодар». Онлайн
  • 16:29
    • «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»
  • 16:18
    • Надаль покинул турнир в Риме, уступив Хуркачу
  • 16:16
    • Касаткина уступила Осаке на турнире в Риме
  • 16:13
    • Карацев проиграл Полу и покинул турнира в Риме
  • 16:01
    • «Рубин» выиграл у «Ростова». Команда Карпина завершала матч вдевятером
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм»

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Фулхэм
    В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Фулхэм» со счетом 4:0.

    Йошко Гвардиол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йошко Гвардиол

    Автором дубля в этой игре стал Йошко Гвардиол. Еще по одному точному удару на счету Фила Фодена и Хулиана Альвареса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Манчестер Сити 0:4
    Голы: 0:1 Йошко Гвардиол (13'), 0:2 Филип Фоден (59'), 0:3 Йошко Гвардиол (71'), 0:4 Хулиан Альварес (пенальти) (90 + 6') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 74'), Алекс Айуоби, Бобби Декордова-Рид (Адама Траоре, 46'), Виллиан (Томас Кейрни, 46'), Родриго Мунис (Армандо Броя, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке (Кайл Уолкер, 22'), Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Кевин Де Брёйне (Жереми Доку, 75'), Бернарду Силва, Матео Ковачич (Рико Льюис, 82'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 82'), Филип Фоден (Оскар Бобб, 82') Предупреждения: Исса Диоп (78'), Энтони Робинсон (90'), Исса Диоп (90 + 5')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» набрал 85 очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Фулхэма» осталось 44 пункта и 13-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцам больше нельзя оступаться
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сможет ли «Динамо» обыграть «Балтику»?
  • «Балтика» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Милан» уверенно расправится с сардинцами
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ломаченко — Камбосос
  • Бои
  • Завтра в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры