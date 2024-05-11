«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 37-го тура английской Премьер-лигина выезде переигралсо счетом 4:0.

Автором дубля в этой игре стал Йошко Гвардиол. Еще по одному точному удару на счету Фила Фодена и Хулиана Альвареса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Сити 0:4 Голы: 0:1 Йошко Гвардиол (13'), 0:2 Филип Фоден (59'), 0:3 Йошко Гвардиол (71'), 0:4 Хулиан Альварес (пенальти) (90 + 6') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Андреас Перейра (Гарри Уилсон, 74'), Алекс Айуоби, Бобби Декордова-Рид (Адама Траоре, 46'), Виллиан (Томас Кейрни, 46'), Родриго Мунис (Армандо Броя, 67') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Натан Аке (Кайл Уолкер, 22'), Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Кевин Де Брёйне (Жереми Доку, 75'), Бернарду Силва, Матео Ковачич (Рико Льюис, 82'), Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд (Хулиан Альварес, 82'), Филип Фоден (Оскар Бобб, 82') Предупреждения: Исса Диоп (78'), Энтони Робинсон (90'), Исса Диоп (90 + 5')

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» набрал 85 очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. У «Фулхэма» осталось 44 пункта и 13-я строчка.