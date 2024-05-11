Милан
Кальяри
«Милан»
Турнирное положение: Миланцы уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом команда Стефано Пьоли пытается сохранить свое 2 место. Отрыв от идущего следом «Ювентуса» составляет 5 очков.
Милан — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Милан» не смог переиграть «Дженоа» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» 3 раза сыграл вничью при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
А вот не побеждают неаполитанцы уже 6 матчей кряду. Правда, в двух последних поединках «россонери» сыграли вничью.
Не сыграют: Лука Йович, Рубен Лофтус-Чик — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке миланцы выглядят неуверенно. Да и потери Йовича и Лофтус-Чика явно сказываются.
Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Милан» выиграл 4 раза при 1 паритете.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. «Россонери» в 4 последних очных поединках переиграли сардинцев.
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы пока еще не обеспечили себе место в элите на будущий сезон. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 60 мячей в 35 матчах. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь 3 очками.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Кальяри» подписал мировую с «Лечче» (1:1).
В пяти последних матчах «Кальяри» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.
При этом команда не выигрывает уже 4 матча кряду. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч.
Не сыграют: Бенито Виола, Якуб Янкто — травмированы. Джанлука Гаэтано, Томмазо Оджелло — дисквалифицированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке сардинцы добывают очки с трудом. Однако гандикап от зоны вылета еще имеется.
Команда выиграла всего в 7 матчах Серии А. Вот только проиграли сардины уже в 17 поединках высшего итальянского дивизиона.
Причем «Кальяри» уже 7 лет не знает радости побед над «россонери». Да и в нынешней диспозиции рассчитывать на очки сложно.
Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Сардинцы вполне будут рады и ничейному исходу.
Статистика для ставок
- «Милан» не побеждает 6 матчей подряд
- «Кальяри» не выигрывал в 4 своих последних поединках
- «Кальяри» не может обыграть миланцев уже 7 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 5.07, а победа оппонента — в скромные 7.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.64 и 2.48.
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- 2.07Алавес — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Фрозиноне — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Миланцы явно сильнее соперника, и явно постараются утвердиться на второй позиции.
Оливье Жиру и компания уж точно будут агрессивно атаковать, да и сардинцы пропускают слишком часто.
Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют меньше 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.48