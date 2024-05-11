В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в РПЛ и чемпионате Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Спартак» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

«Спартак» заметно прибавил после увольнения Гильермо Абаскаля. При Владимире Слишковиче красно-белые еще ни разу не проигрывали. Эти результаты позволили команде подняться в топ-5.

Кроме того, «Спартак» продолжает борьбу в Кубке России. Ранее удалось одолеть «Динамо». В финале Пути регионов москвичи сразятся с «Балтикой».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» еще может впервые в своей истории стать чемпионом России. Однако команда Мурада Мусаева теряет много очков. На данный момент отставание от первой строчки составляет один балл.

Май «Краснодар» начал неудачно. Клуб на своем поле уступил «Ахмату». Грозненцам для победы хватило одного забитого гола.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.47.

«Зенит» — ЦСКА

Футбол. Чемпионат России

В РПЛ разгорелась небывалая интрига в борьбе за золото. На чемпионство претендуют сразу три команды. «Зенит» является главным кандидатом. В случае трех побед кряду питерцы станут чемпионами шестой раз подряд.

Ранее «Зенит» неожиданно упустил победу во встрече с «Факелом». В Воронеже команда Сергея Семака пропустила с пенальти после ошибки Нуралы Алипа. Еще одна осечка может стоить сине-бело-голубым первого места.

ЦСКА находится в кризисе. Сейчас игра армейцев в обороне — одна из худших в РПЛ. На этом фоне всё чаще появляются разговоры об отставке Владимира Федотова. Красно-синие с трудом могут рассчитывать даже на 4-ю строчку.

Совсем скоро команды проведут ответный матч в Кубке России. Для ЦСКА приоритетным является именно этот турнир. Поэтому в Санкт-Петербурге у армейцев возможна ротация. «Зенит» должен победить на классе.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.69.

«Ноттингем Форест» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

Для «Ноттингем Форест» сейчас каждое очко на вес золота. Клуб борется за выживание. Расстояние от зоны вылета составляет три балла.

«Ноттингем Форест» удачно начал текущий месяц. 4 мая команда встречалась в гостях с «Шеффилд Юнайтед». Была одержана победа со счетом 3:1.

«Челси» после поражений от «Манчестер Сити» и «Арсенала» смог прибавить в игре. Затем в трех встречах были набраны семь очков.

После ничьей с «Астон Виллой» последовали победы над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». В матчах со «шпорами» и «молотобойцами» синие забили семь голов и не пропустили ни одного.

На данный момент «Челси» находится на 7-й позиции в таблице АПЛ. Набрано 54 очка в 35 играх.

Ставка: Обе команды забьют за 1.48.

Общий коэффициент — 3.67.