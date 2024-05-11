11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Динамо». Начало игры — в 21:30 мск. «Балтика» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: коллектив из Калининградцы пытается зацепиться за место под солнцем и остаться в элите.

В настоящий момент калининградцы имеют в своем активе 26 очков и занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице, но отставание от спасительной зоны составляет всего три очка.

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Калининградская команда смогла 29 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «балтийцы» уступили «Уралу» (1:2), а до этого победили ЦСКА (3:1).

Перед этим же «Балтика» проиграла «Краснодару» (2:3), но выиграла у «Крыльев Советов» (2:1).

Все прогнозы на РПЛ

Также подопечные Сергея Игнашевича смогли выйти в финал Пути регионов Кубка России, где сыграют против «Спартака».

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.

Состояние команды: «Балтика» все свои дела будет решать как раз в оставшихся матчах и только после этого можно будет решать, насколько этот сезон удачный.

Безусловно, главной задачей команды является сохранение прописки в Премьер-лиге, а Кубок это уже приятный бонус.

Остаться в РПЛ команде будет сложно, но возможно, поскольку в последних матчах она показывает неплохой футбол.

«Динамо»

Турнирное положение: динамовцы, в отличии от соперника, вовсю борются за чемпионский титул.

Сейчас «бело-голубы» имеют в своем активе 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из столицы России только на один балл отстает от лидирующего «Зенита».

Столичный коллектив смог 46 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустил в свои.

Последние матчи: сейчас у московской команды серия из четырех побед подряд в РПЛ — повержены были «Сочи» (3:2), «Зенит» (1:0), «Оренбург» (2:1) и «Пари НН» (4:1).

До этого же москвичи уступили «Уралу» (1:2), «Спартаку» (1:2) и «Ростову» (1:4).

Также совсем недавно коллектив из Москвы вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в «Динамо» нет.

Состояние команды: из Кубка России подопечные Марцела Лички вылетели, поэтому теперь весь свой взор обратят на РПЛ и борьбу за чемпионский титул.

Многие эксперты называют именно «Динамо» главным претендентом на чемпионство, поскольку «Зенит» и «Краснодар» буксуют, а динамовцы показывают лучший футбол.

Аппетит всегда приходит во время еды, поэтому, конечно, перед «Динамо» стоит задача победить в чемпионате.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 4 последних матча в РПЛ

«Балтика» выиграла 2 последних домашних матча

«Динамо» ни разу не проигрывало «Балтике» в очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа «Балтики» — в 2.75.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: динамовцы сейчас находятся в отличной форме, побеждают и на всех порах мчатся в трофею, поэтому вряд ли балтийцы смогут их остановить и забрать очки.

Ставка: победа «Динамо» за 2.50.

Прогноз: обе команды в последнее время практически всегда забивают, поэтому логично предположить, что мяч побывает в сетке ворот обоих коллективов.

Ставка: обе забьют за 1.60.