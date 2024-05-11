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    Сможет ли «Динамо» обыграть «Балтику»?

    «Балтика» — «Динамо». Ставка (к. 2.50) и прогноз на чемпионат России 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин («Динамо»)
    11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Динамо». Начало игры — в 21:30 мск. «Балтика» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 21:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: коллектив из Калининградцы пытается зацепиться за место под солнцем и остаться в элите.

    В настоящий момент калининградцы имеют в своем активе 26 очков и занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице, но отставание от спасительной зоны составляет всего три очка.

    Балтика — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Калининградская команда смогла 29 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «балтийцы» уступили «Уралу» (1:2), а до этого победили ЦСКА (3:1).

    Перед этим же «Балтика» проиграла «Краснодару» (2:3), но выиграла у «Крыльев Советов» (2:1).

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    Также подопечные Сергея Игнашевича смогли выйти в финал Пути регионов Кубка России, где сыграют против «Спартака».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.

    Состояние команды: «Балтика» все свои дела будет решать как раз в оставшихся матчах и только после этого можно будет решать, насколько этот сезон удачный.

    Безусловно, главной задачей команды является сохранение прописки в Премьер-лиге, а Кубок это уже приятный бонус.

    Остаться в РПЛ команде будет сложно, но возможно, поскольку в последних матчах она показывает неплохой футбол.

    «Динамо»

    Турнирное положение: динамовцы, в отличии от соперника, вовсю борются за чемпионский титул.

    Сейчас «бело-голубы» имеют в своем активе 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из столицы России только на один балл отстает от лидирующего «Зенита».

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    • Столичный коллектив смог 46 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: сейчас у московской команды серия из четырех побед подряд в РПЛ — повержены были «Сочи» (3:2), «Зенит» (1:0), «Оренбург» (2:1) и «Пари НН» (4:1).

    До этого же москвичи уступили «Уралу» (1:2), «Спартаку» (1:2) и «Ростову» (1:4).

    Также совсем недавно коллектив из Москвы вылетел из Кубка России, проиграв «Спартаку» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в «Динамо» нет.

    Состояние команды: из Кубка России подопечные Марцела Лички вылетели, поэтому теперь весь свой взор обратят на РПЛ и борьбу за чемпионский титул.

    Многие эксперты называют именно «Динамо» главным претендентом на чемпионство, поскольку «Зенит» и «Краснодар» буксуют, а динамовцы показывают лучший футбол.

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    Аппетит всегда приходит во время еды, поэтому, конечно, перед «Динамо» стоит задача победить в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» выиграло 4 последних матча в РПЛ

    • «Балтика» выиграла 2 последних домашних матча

    • «Динамо» ни разу не проигрывало «Балтике» в очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа «Балтики» — в 2.75.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: динамовцы сейчас находятся в отличной форме, побеждают и на всех порах мчатся в трофею, поэтому вряд ли балтийцы смогут их остановить и забрать очки.

    Ставка: победа «Динамо» за 2.50.

    Прогноз: обе команды в последнее время практически всегда забивают, поэтому логично предположить, что мяч побывает в сетке ворот обоих коллективов.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

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    «Балтика» — «Динамо». 11 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Динамо». Начало игры — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» с коэффициентом 2.50.
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