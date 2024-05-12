12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Салернитана». Начало игры — в 19:00 мск. «Ювентус» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: туринский коллектив продолжает борьбу за тройку сильнейших.

В настоящий момент туринцы имеют в своем активе 66 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице.

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Команда из Турина смогла 48 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустила в свои.

Последние матчи:«старая синьора» в прошлых турах сыграла вничью с «Ромой» (1:1), «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2) и «Торино» (0:0).

До этого же «черно-белые» смогли переиграть «Фиорентину» (1:0), но проиграли «Лацио» (0:1).

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Также «зебры» смогли пробиться в финал Кубка Италии, одолев «Лацио» (2:0, 1:2). В главном матче турнира команда сыграет против «Аталанты».

Не сыграют: в этой игре «Ювентус» не сможет рассчитывать на травмированного Алекса Сандро и дисквалифицированного Тимоти Веа. Понятное дело, что на поле также не выйдут Поль Погба и Николо Фаджоли.

Состояние команды: этот сезон сложился для подопечных Массимилиано Аллегри средне. У команды еще есть возможность взять трофей, а именно Кубок.

Что касается чемпионата страны, то «Ювентус» должен финишировать в зоне Лиги чемпионов, это самое главное для команды сейчас.

«Салернитана»

Турнирное положение: команда из города Салерно уже не сможет побороться за выживание и покинет Серию А по итогам сезона.

В настоящий момент «темно-красные» имеют в своем активе 15 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Морские коньки» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 75 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «гранатовые» проиграли «Аталанте» (1:2), «Фрозиноне» (0:3), «Фиорентине» (0:2) и «Лацио» (1:4).

До этого же «Салернитана» сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).

Перед этим подопечные Стефано Колантуоно уступили «Болонье» (0:3), «Лечче» (0:1) и «Кальяри» (2:4).

Не сыграют: из-за повреждений на поле не выйдут Джером Боатенг, Норберт Гьомбер, Гриогрис Кастанос, Джулио Маджоре и Гильермо Очоа.

Состояние команды: «Салернитана» уже ни на что не претендует в этом сезоне, поэтому просто доигрывает чемпионат и может начинать подготовку к Серии В.

Этот сезон можно считать полностью провальным для команды.

Статистика для ставок

«Ювентус» не выигрывает 5 матчей во всех турнирах

«Салернитана» не может выиграть на протяжении 18 матчей

«Ювентус» выиграл 3 последних матча у «Салернитаны»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — большой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа «Салернитаны» — в 19.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.60.

Прогноз: «Ювентус» намного сильнее соперника и должен побеждать, но далеко не факт, что он сделает это крупно.

Ставка: победа «Салернитаны» с форой+2,5 за 1.70.

Прогноз: «Салернитана» хоть и проигрывает, но частенько забивает соперникам, поэтому может поразить ворота «Ювентуса».

Ставка: «Салернитана» забьет за 2.35.