Тоттенхэм
Бёрнли
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Команда еще не гарантировала себе место в еврокубках по итогам сезона. «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе.
«Шпоры» опережают 7-е место («Челси») на 6 баллов за 3 тура до конца чемпионата. Смотря на последние результаты «Тоттенхэма», вся борьба еще впереди.
Тоттенхэм — Бёрнли: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 2:4, а до этого команда уступила прямому конкуренту в борьбе за еврокубки «Челси» (0:2).
У «Тоттенхэма» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «шпоры» пропустили 13 голов при 4-х забитых.
Не сыграют: Фрейзер Форстер, Дестини Удогие, Манор Соломон, Райан Сессеньон, Бен Дэвис и Тимо Вернер (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Тоттенхэм» выглядит очень плохо, команда проигрывает всем подряд, но эта серия может закончиться уже в субботу.
В нынешнем сезоне АПЛ «шпоры» уже громили «Бернли» со счетом 5:2. В том матче нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил хет-трик. В предстоящем поединке форвард вполне может вновь огорчить «Бернли».
«Бернли»
Турнирное положение: Команда все еще продолжает вести борьбу за выживание в АПЛ. «Бернли» занимает 19-е место в таблице с 24 очками в активе.
Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 5 баллов за 2 тура до конца чемпионата — шансы лишь теоретические, но в АПЛ возможно все. К тому же, «Бернли» пытается часто набирать очки, чтобы продолжать борьбу.
Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда крупно проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:4. До этого «Бернли» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), сравняв счет на 88-й минуте.
В последних 5-и встречах команда по 2 раза проиграл и сыграл вничью, а также 1 раз выиграл. За этот период «Бернли» забил 7 голов при 8-и пропущенных.
Не сыграют: Арон Рэмзи, Нэйтан Редмонд, Йордан Бейер и Амин Аль Дахил (у всех — травмы).
Состояние команды: Предстоящий поединок с «Тоттенхэмом» — матч жизни для «Бернли». Если команда не сможет победить, то шансов на сохранение прописки в АПЛ уже не будет.
В этом году «Бернли» уже встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка английской лиги со счетом 1:0, забив единственный гол на 78-й минуте.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл в последних 4-х встречах АПЛ
- В последних 3-х очных встречах «Тоттенхэм» непременно побеждал
- В 3-х из 5-и последних матчей на чужом поле «Бернли» сыграл вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.34, победа «Бернли» — 7.20, ничья — 6.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 3.80 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Бернли» отдаст все силы в предстоящем матче и, как минимум, не проиграет.
Ставка: Двойной исход — Х2 за 3.33.
Прогноз: Команды должны выдать голевую феерию.
Ставка: Тотал 4 больше за 1.92.