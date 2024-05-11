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    Матч жизни для «Бернли», на что способны «бордовые»?

    «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз (к. 3.33) на футбол, АПЛ, 11 мая 2024 года

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    «Бернли»
    В субботу, 11 мая, в 37-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Бернли». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 17:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Команда еще не гарантировала себе место в еврокубках по итогам сезона. «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе.

    «Шпоры» опережают 7-е место («Челси») на 6 баллов за 3 тура до конца чемпионата. Смотря на последние результаты «Тоттенхэма», вся борьба еще впереди.

    Тоттенхэм — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 2:4, а до этого команда уступила прямому конкуренту в борьбе за еврокубки «Челси» (0:2).

    У «Тоттенхэма» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «шпоры» пропустили 13 голов при 4-х забитых.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Фрейзер Форстер, Дестини Удогие, Манор Соломон, Райан Сессеньон, Бен Дэвис и Тимо Вернер (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Тоттенхэм» выглядит очень плохо, команда проигрывает всем подряд, но эта серия может закончиться уже в субботу.

    В нынешнем сезоне АПЛ «шпоры» уже громили «Бернли» со счетом 5:2. В том матче нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил хет-трик. В предстоящем поединке форвард вполне может вновь огорчить «Бернли».

    «Бернли»

    Турнирное положение: Команда все еще продолжает вести борьбу за выживание в АПЛ. «Бернли» занимает 19-е место в таблице с 24 очками в активе.

    Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 5 баллов за 2 тура до конца чемпионата — шансы лишь теоретические, но в АПЛ возможно все. К тому же, «Бернли» пытается часто набирать очки, чтобы продолжать борьбу.

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  • 07/05/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда крупно проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:4. До этого «Бернли» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), сравняв счет на 88-й минуте.

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза проиграл и сыграл вничью, а также 1 раз выиграл. За этот период «Бернли» забил 7 голов при 8-и пропущенных.

    Не сыграют: Арон Рэмзи, Нэйтан Редмонд, Йордан Бейер и Амин Аль Дахил (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Предстоящий поединок с «Тоттенхэмом» — матч жизни для «Бернли». Если команда не сможет победить, то шансов на сохранение прописки в АПЛ уже не будет.

    В этом году «Бернли» уже встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка английской лиги со счетом 1:0, забив единственный гол на 78-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» проиграл в последних 4-х встречах АПЛ

    • В последних 3-х очных встречах «Тоттенхэм» непременно побеждал

    • В 3-х из 5-и последних матчей на чужом поле «Бернли» сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.34, победа «Бернли» — 7.20, ничья — 6.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 3.80 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Бернли» отдаст все силы в предстоящем матче и, как минимум, не проиграет.

    Ставка: Двойной исход — Х2 за 3.33.

    Прогноз: Команды должны выдать голевую феерию.

    Ставка: Тотал 4 больше за 1.92.

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    «Тоттенхэм» — «Бернли». В субботу, 11 мая, в 37-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Бернли». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бернли» с коэффициентом 3.33.
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