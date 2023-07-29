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    «Астана» быстро возьмет свое

    «Кызыл-Жар» — «Астана». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кызыл-Жар» — «Астана»
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    «Астана»
    «Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 29 Июля 2023 года
    Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Кызыл-Жар»

    Эта команда нынешний сезон проводит неровно. «Кызыл-Жар» довольно-таки быстро откатился в середину турнирной таблицы.

    Даже за медали побороться будет непросто. Отставание от 3 строчки измеряется девятью турнирными пунктами.

    В своем последнем поединке «Кызыл-Жар» вновь потерпел поражение. Команда уступила сильным «Ордабасам» (1:2).

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    Зато до того был обыгран крепкий и традиционно амбициозный «Кайрат» (2:1).А вот из Кубка страны «Кызыл-Жар» вылетел на стадии 1/4 финала.

    В этом поединке хозяева постараются дать бой одному из лидеров. Отсиживаться сугубо в обороне они точно не собираются.

    «Астана»

    Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Вот только сейчас «Астана» находится на 2 месте, на 3 очка отставая от лидера «Ордабасы».

    Слабейшим звеном команды является атака. В 17 матчах игроки «Астаны» забили всего лишь 23 мяча, что явно мало для претендента на золото.

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    • Вероятнее всего, вылетит команда и из Лиги чемпионов. В первом матче квалификации «Астана» пропустила четыре сухих мяча от загребского «Динамо».

    До того «Астана» потеряла еще и два важнейших очка в чемпионате. Команда не сумела дома одолеть «Атырау» (0:0).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Правда, в поединке первого круга победа далась «Астане» непросто (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Кызыл-Жара» дают — 5.33, ничья оценена — в 4.06.

    «Астане» крайне нежелательно терять очки, так что гости явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.

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    «Кызыл-Жар» — «Астана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» быстро возьмет свое
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