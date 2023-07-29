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    Виллаш-Боаш о Халке: Если бы он поехал в Англию или Испанию, то был бы там лучшим

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    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил карьеру бразильского нападающего Халка, который долгое время выступал за петербургскую команду.

    Халк
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    Халк

    «Я хотел купить его во все клубы, которые тренировал. Была попытка пригласить его в "Челси", но "Порту" хотел за него 100 миллионов. Позже "Зенит" договорился с "Порту" на других условиях.

    Конечно, я пытался купить его и в "Тоттенхэм". Переход не состоялся из-за лондонского клуба. Халк был готов пойти на понижение зарплаты. Но в "Тоттенхэме" считали его слишком дорогим игроком.

    Думаю ли я, что он потратил свою карьеру зря? Нет, это выбор, который он сделал. Этот выбор зависит от того, как он интерпретируют свою карьеру. Удовлетворение карьерой приходит от твоих личных целей и задач. От того, как ты их оцениваешь.

    В своей карьере я проследовал примерно тем же путём. Я чувствую себя счастливым не только как профессионал, но и с точки зрения того, какой я человек. География, культуры, новый опыт.

    Если бы Халк поехал в Англию или Испанию, он бы там тоже стал лучшим игроком. Потому что у него есть для этого талант», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.

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    • Сейчас Халк выступает в чемпионате Бразилии за «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне бразилец провел 14 матчей, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

    В сезоне 2015/2016 Халк последний раз выступал за «Зенит», сыграл 27 матчей в РПЛ, забил 17 голов и сделал 16 голевых передач.

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