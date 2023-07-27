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    Лидер «Милана» отклонил предложения из Саудовской Аравии

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    Нападающий «Милана» Оливье Жиру отказался от возможности продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    Несмотря на серьезный интерес со стороны некоторых саудовских клубов, 36-летний француз сразу дал понять, что не намерен покидать Европу.

    Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 13 мячей и сделал пять результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Жиру в четыре миллиона евро.

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