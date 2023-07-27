Лидер «Милана» отклонил предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Милана»отказался от возможности продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Несмотря на серьезный интерес со стороны некоторых саудовских клубов, 36-летний француз сразу дал понять, что не намерен покидать Европу.

Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 13 мячей и сделал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Жиру в четыре миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил предложение «Аль-Хиляля».