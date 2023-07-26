Источник: Мбаппе отказался вести переговоры с «Аль-Хилялем»

Нападающийне будет переходить к. Игрок прекратил переговоры с клубом. Об этом сообщает L’Equipe.

Стало известно, что представители «Аль-Хиляля» уже прилетели в Париж для того, чтобы начать переговорный процесс, но Мбаппе и его окружение отказались беседовать.

«Аль-Хиляль» был готов сделать предложение ПСЖ о трансфере француза в размере 300 млн. евро. По данным СМИ, клуб из Саудовской Аравии хотел предложить Мбаппе зарплату в 200 млн. евро за сезон.

Напомним, что нападающий отказался продлевать контракт с ПСЖ до 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В услугах Мбаппе также заинтересован мадридский «Реал». ПСЖ хочет получить за трансфер игрока минимум 150 млн. евро.

В прошлом сезоне форвард провел 34 матча в Лиге 1, забил 29 голов и сделал 5 голевых передач.