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    Радимов призвал РФС дисквалифицировать Соболева на 10 матчей

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    Бывший вратарь сборной России Владислав Радимов поделился мнением о возможном наказании для нападающего «Спартака» Александра Соболева, показавшего неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

    «Главная футбольная тема последних дней — Соболев и его "жест Майкла Джексона" в дерби! Конечно, некоторые формулировки в адрес игрока жесткие, но само отношение совершенно заслуженное!

    Нужно понимать простые, даже банальные вещи. В иные времена за такое поведение Соболев мог бы столкнуться с тем, что за ним бы устроили настоящую охоту. Да, сейчас, в эпоху ВАР и соцсетей, такое невозможно, но это суровая реальность.

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    • Помните первое московское дерби после знаменитого столкновения Веллитона и Игоря Акинфеева? Братья Березуцкие до матча едва ли не открыто обещали отомстить, и чем все закончилось? Бразилец тот матч закончил с переломом ключицы, братья слово сдержали. Жестоко, но это так.

    Во-вторых, нынешний статус главного нападающего "Спартака" и игрока сборной для Соболева объясняется только падающим уровнем чемпионата, в иное время он бы не выиграл конкуренцию у Бесчастных, Колыванова, Симутенкова, Кирьякова, Радченко и других.

    Да и сейчас что у него в активе? Голы Мальте и Киргизии за сборную? Не слишком ли рано у парня голова от успеха закружилась, чтобы так себя вести? Или в YouTube на выходки Златана насмотрелся? Но тогда надо соответствовать уровнем игры!

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    • Третье: уже можно сбиться со счета, какой это репутационный скандал для Соболева. Вы знаете, мне кажется, что он уже не настолько молод и не первый раз чудит, чтобы надеяться на исправление. Нет, вероятнее всего, Соболев просто не обладает навыком контроля своих эмоций, из-за которых рождаются нелепые слова в интервью, а иногда и глупейшие поступки на поле, которые вредят прежде всего команде.

    И не нужно быть наивными, зная эмоциональную неустойчивость Соболева, соперники и дальше на поле будут провоцировать, тем самым пытаясь вывести его из себя. Все, это теперь до конца карьеры будет всегда с ним.

    Говорят, Соболеву грозит от 2 до 4 матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я.

    Единственный человек, кто во всей этой истории вызывает уважение, — супруга Александра, которая публично поддержала мужа, несмотря ни на что! Вот кто молодец», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

    Напомним, ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поддержать Соболева.

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