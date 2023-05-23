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    «Выродок какой-то, я такого еще не видел». Орлов жестко раскритиковал Соболева за жест в игре с ЦСКА

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его шокировал неприличный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с ЦСКА (1:2).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

    «Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?

    Сейчас стало модным: ошибается — и сразу извиняется перед всеми. Слушайте, хам, который хамским поступком увиделся всем, после того, как извинился, хамом не перестает быть. Это не значит, что ему все простили. Он с этим "хамом" должен жить.

    Ему в принципе по нашему регламенту должны дать самое большое два матча [дисквалификации], но на самом деле за этот поступок он должен получить какое-то большое наказание. Не знаю, пять игр, может быть, десять. Потому что ну так нельзя.

    И я удивлен другим. Он играет за "Спартак". Правда, Абаскаль сказал после матча, что, конечно, он будет наказан.

  • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
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    • Но если девять желтых карточек — а сколько ему недодали карточек, сколько он еще пропустил? Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют.

    В общем, это проблема РФС, это не просто так. Дело даже не в том, что он в "Спартаке", в другой команде он, наверное, так же себя вел. Но он, понимаете, не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкран», — сказал Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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