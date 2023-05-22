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    Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за демонстрацию неприличного жеста в матче с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

    «Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность!

    Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно!

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    • Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», — написал Соболев в своем телеграм-канале.

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