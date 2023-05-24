Нигматуллин: Шесть матчей дисквалификации для Соболева — перебор

Бывший вратарь сборной Россииподелился мнением о возможном наказании для нападающего «Спартака», показавшего неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

«Если честно, мне уже жалко Соболева. На него слишком агрессивно все накинулись. Это были эмоции и страсть — ничего более.

Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации — перебор. Александр же не спустил штаны. Хотя, как мне кажется, ему не удастся избежать показательной порки», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поддержать Соболева.