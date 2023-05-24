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    Джикия: Соболев понял свою ошибку. Ему тяжело, помогите и поддержите

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал болельщиков поддержать нападающего команды Александра Соболева, который в матче с ЦСКА (2:1) был удален за демонстрацию неприличного жеста.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

    «Разрешите на правах капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно: он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

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    • Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернешься…

    Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас… Я лишь прошу одного: не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!», — написал Джикия в соцсетях.

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