РПЛ. «Спартак» снова в топ-3

«Зенит» в статусе чемпиона доигрывает сезон. «Спартак» возвращается в битву за серебро, а «Химки» покидают российскую Премьер-лигу. До окончания сезона осталось два тура.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 28-го тура изменения в турнирной таблице коснулись шести команд. Остальные клубы остались на прежних позициях. Главная перестановка произошла в группе лидеров: «Спартак» обошёл в турнире «Ростов» и поднялся на третье место.

Календарь и таблица РПЛ

Восхождение вверх по таблице продолжает «Локомотив». «Железнодорожники» сместили с 9-й строчки «Сочи». Зону плей-офф на выбывание покинули «Крылья Советов», самарцы сделали шаг вперёд и расположились на 12-м месте. В таблице удалось обогнать воронежский «Факел», который в свою очередь опустился на 13-ю позицию.

Вне конкуренции

Два тура назад титул чемпиона России обеспечил «Зенит». После победы в сезоне, невский клуб сыграл последние два матча вничью. Питерцы поделили очки с «Краснодаром» (2:2) и «Оренбургом» (2:2).

Сергей Семак, главный тренер «Зенита» globallookpress.com

В этих поединках «Зенит» дважды уходил от поражения. В матче с «Краснодаром» спасительный гол на 96-й минуте забил Матео Кассьерра. В игре с «Оренбургом» решающее слово осталось за Иваном Сергеевым, который отличился на 95-й минуте.

За два тура до окончания российского чемпионата «Зенит» набрал 66 очков. Впереди матчи против «Сочи» и «Факела».

Битва за серебро и бронзу

На втором месте чемпионата идет ЦСКА, у «армейцев» прервалась победная серия, которая состояла из трёх матчей. В рамках 28-го тура команда потерпела гостевое поражение от «Спартака» (1:2) — своего основного конкурента.

Счёт в матче открыли «армейцы», автором мяча на 37-й минуте стал Хесус Медина. Однако под занавес первого тайма о себе напомнил один из лидеров «Спартака» — Квинси Промес. Он же принёс победу «красно-белым», забив победный гол на 90-й минуте поединка.

Таким образом «Спартак» набрал 53 очка, вышел на третье место и приблизился вплотную к ЦСКА, у которого в активе 54 балла.

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

В оставшихся встречах чемпионата «Спартак» сыграет с «Пари НН» и «Крыльями Советов». У ЦСКА будут игры с «Краснодаром» и «Ростовом».

К слову «Ростов» продолжает падение в чемпионате, команда потерпела третье поражение подряд. В 28-м туре было фиаско в матче с «Краснодаром» (0:3). У «Ростова» на данный момент 50 набранных очков и четвёртое место в турнирной таблице.

Битва за выживание

Стало известно имя второго неудачника РПЛ. Речь о «Химках», которые выше 15-го места не поднимутся. В рамках минувшего игрового дня подмосковный клуб уступил «Ахмату» (0:3). Этот проигрыш стал фатальным для «Химок», ранее элиту российского футбола покинул «Торпедо», который также проиграл в последней игре с «Динамо» (0:3).

Впереди плей-офф на выбывание, сохранить прописку в Премьер-лиге пытаются «Пари НН» (14 место) и «Факел» (13 место). На данный момент этот тандем претендует на понижение в классе.

Тур № 29

Матчи следующего тура пройдут 27 и 28 мая. В субботу свой матч проведёт чемпион России, «Зенит» отправится в гости к «Сочи». ЦСКА попытается сохранить второе место в выездной встрече против «Краснодара».

В воскресенье сыграют ещё два клуба из первой четвёрки российского чемпионата. «Спартак» дома сыграет с «Пари НН», а «Ростов» примет «Ахмат». Завершится чемпионат России матчами 30-го тура, которые запланированы на 3 июня.